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ज्ञापन में डी-नोटिफाई किए गए सरकारी संस्थानों को जल्द बहाल करने की मांग उठाई गई। इस दौरान पूर्व विधायक अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार चुनाव के दौरान जनता को दी गई किसी भी गारंटी को धरातल पर उतारने में नाकाम रही है।प्रदेश सरकार के कार्यकाल में जवाली में कोई नया विकास कार्य शुरू नहीं हो पाया है, जबकि पहले से स्थापित कई सरकारी संस्थानों और कार्यालयों को डी-नोटिफाई कर जनता के हितों के साथ खिलवाड़ किया गया है।जवाली क्षेत्र में सड़कों की हालत दयनीय बनी हुई है और अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी के चलते मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर नगरोटा सूरियां में ब्लॉक कार्यालय स्थापित किया जाएगा।नगर पंचायत नगरोटा सूरियां को समाप्त कर पंचायत का दर्जा बहाल किया जाएगा। इसके अलावा कोटला में डिग्री कॉलेज और कोटला अस्पताल का पूर्व दर्जा भी बहाल किया जाएगा।