भाजपा ने गुमराह की जनता, वोट चोरी के बूते सत्ता में आई : नेगी

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उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आगामी चुनावों की तैयारियों के लिए अभी से मैदान में जुटने का आह्वान किया। राजस्व मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है और केवल सवाल करने पर एफआईआर नहीं होती। लेकिन यदि आचरण कानून की सीमा पार करता है या व्यक्तिगत अपमानजनक व्यवहार किया जाता है, तो कानूनी कार्रवाई तय है।उन्होंने भाजपा के रवैये को उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसा बताया और दावा किया कि प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी कल रात ही नूरपुर पहुंच गए थे और पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ठहरे थे। सोमवार सुबह चंबा रवाना होने से पहले विश्राम गृह में पूर्व विधायक अजय महाजन के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनसे मुलाकात की और शॉल व टोपी पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान जगत सिंह नेगी ने चंबा रुमाल के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित दिनेश कुमारी को भी सम्मानित किया।