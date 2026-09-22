Kangra News: गांधी वाटिका के वेंडिंग जोन में सजने लगा बाजार

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नगर निगम सूत्रों के अनुसार, प्रशासन ने संबंधित पंजीकृत दुकानदारों को वेंडिंग जोन में तत्काल कारोबार शुरू करने के लिए तीन दिन का नोटिस जारी किया था। कड़े निर्देशों और नोटिस के बाद कुछ वेंडरों ने तत्परता दिखाते हुए निर्धारित स्थानों पर दुकानें सजा ली हैं। शेष दुकानदारों के भी अगले एक-दो दिनों में अपने-अपने बूथ संभाल लेने की संभावना है।स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत गांधी वाटिका में करीब 25 लाख रुपये की लागत से 13 आधुनिक वेंडिंग जोन बूथ स्थापित किए गए हैं। निर्माण पूरा होने के बाद कार्यदायी संस्था ने इन्हें आगामी संचालन के लिए नगर निगम प्रशासन को सौंप दिया था। बीते वर्ष ही पात्र व पंजीकृत रेहड़ी-फहड़ी धारकों को इनका आवंटन कर दिया गया था। अब सभी प्रशासनिक व कागजी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद यहां व्यावसायिक गतिविधियां धरातल पर शुरू हो गई हैं।गांधी वाटिका में निर्मित स्ट्रीट वेंडिंग जोन में कारोबार का संचालन शुरू हो चुका है। कुछ दुकानदारों ने यहां दुकानें लगाकर सामान बेचना आरंभ कर दिया है। जिन भी अन्य वेंडरों को यह दुकानें आवंटित की गई हैं, वे भी शीघ्र यहां पहुंचकर अपना काम शुरू करें, ताकि बाजार सुचारू रूप से चल सके। -जफर इकबाल, आयुक्त, नगर निगम धर्मशाला