Kangra News: नूरपुर वन मंडल में एक साल में बने 95 चेकडैम, 17.34 लाख रुपये खर्च
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 11:50 AM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 11:50 AM IST
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तपोवन (धर्मशाला)। धर्मशाला वन वृत के तहत नूरपुर वन मंडल में तीन वर्षों में चेक डैमों के निर्माण पर 17.34 लाख रुपये की धनराशि आवंटित हुई है। यह जानकारी नूरपुर के विधायक रणवीर सिंह निक्का के विधानसभा में पूछे गए प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने लिखित रूप में सभा पटल पर रखी।
उन्होंने बताया कि नूरपुर वन मंडल में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 95 चेकडैम का निर्माण किया गया है। इससे पहले वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 में चेकडैम निर्माण के लिए कोई बजट आवंटित नहीं हुआ था। वहीं, वित्त वर्ष 2026-27 में भी एक नवंबर 2026 तक इस मद में कोई राशि आवंटित नहीं की गई है।
वन मंडल में 95 चेकडैम का निर्माण 17 स्थानों पर करवाया गया है। इनमें पत्थरों से बनाए गए चेकडैम के साथ रिटेनिंग वॉल और तार से बांधकर बनाए गए चेकडैम भी शामिल हैं। रे, ध्यानां, नंगल, थौड़ा, कोठीबड़ा, कोटला, भोल खास सहित विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य करवाए गए हैं।
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उन्होंने बताया कि एक नवंबर 2026 तक नूरपुर वन मंडल में किसी भी चेकडैम का निर्माण कार्य अधूरा नहीं है। सभी 95 चेकडैम का निर्माण पूरा हो चुका है। इसलिए किसी भी अधूरे कार्य को पूरा करने की समयसीमा निर्धारित करने की स्थिति नहीं है।
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उन्होंने बताया कि नूरपुर वन मंडल में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 95 चेकडैम का निर्माण किया गया है। इससे पहले वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 में चेकडैम निर्माण के लिए कोई बजट आवंटित नहीं हुआ था। वहीं, वित्त वर्ष 2026-27 में भी एक नवंबर 2026 तक इस मद में कोई राशि आवंटित नहीं की गई है।
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वन मंडल में 95 चेकडैम का निर्माण 17 स्थानों पर करवाया गया है। इनमें पत्थरों से बनाए गए चेकडैम के साथ रिटेनिंग वॉल और तार से बांधकर बनाए गए चेकडैम भी शामिल हैं। रे, ध्यानां, नंगल, थौड़ा, कोठीबड़ा, कोटला, भोल खास सहित विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य करवाए गए हैं।
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उन्होंने बताया कि एक नवंबर 2026 तक नूरपुर वन मंडल में किसी भी चेकडैम का निर्माण कार्य अधूरा नहीं है। सभी 95 चेकडैम का निर्माण पूरा हो चुका है। इसलिए किसी भी अधूरे कार्य को पूरा करने की समयसीमा निर्धारित करने की स्थिति नहीं है।