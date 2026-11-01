Kangra News: वीकेंड पर धर्मशाला के होटलों में 70 फीसदी बुकिंग

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संवाद न्यूज एजेंसीधर्मशाला। वीकेंड पर पर्यटन नगरी में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने से होटल कारोबार एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगा है। पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की चहल-पहल बढ़ने के साथ ही निजी होटलों में भी अच्छी बुकिंग दर्ज की गई। वीकेंड के दौरान होटलों में करीब 70 फीसदी ऑक्यूपेंसी रहने से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं।पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के अनुसार, वीकेंड पर पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और जम्मू सहित पड़ोसी राज्यों से पर्यटकों ने धर्मशाला का रुख किया। इससे होटलों में ठहरने वाले सैलानियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। होटल कारोबार में आई इस तेजी से पर्यटन क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों को आने वाले दिनों में भी अच्छे कारोबार की उम्मीद जगी है।वहीं, त्योहारी सीजन को देखते हुए पर्यटन कारोबारियों की नजर अब आगामी दिनों पर टिकी है। कारोबारियों को उम्मीद है कि त्योहारों के दौरान पर्यटकों की आवाजाही में और इजाफा होगा। इससे होटल कारोबार के साथ टैक्सी, रेस्तरां और अन्य पर्यटन गतिविधियों को भी गति मिलेगी।होटल एसोसिएशन धर्मशाला के अध्यक्ष विवेक महाजन ने बताया कि वीकेंड पर निजी होटलों में करीब 70 फीसदी ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी त्योहारी सीजन के दौरान होटलों में पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी।