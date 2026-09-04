कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार पर खर्च होंगे चार हजार करोड़ : पठानिया
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Sat, 05 Sep 2026 07:45 AM IST
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रैत/गगल। हिमाचल प्रदेश सरकार कांगड़ा एयरपोर्ट के विकास कार्यों को गति देने के लिए पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है। विस्तारीकरण से न केवल कांगड़ा, बल्कि पूरे प्रदेश में पर्यटन, व्यापार, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी। यह बात उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में कही।
उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट के विकास और विस्तार कार्यों पर करीब चार हजार करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। परियोजना से जुड़े कार्य विभिन्न स्तरों पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और कई अहम कार्य अंतिम चरण में हैं। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर किए जा रहे इस विस्तार से प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी और अधिक सुदृढ़ होगी।
पठानिया ने कहा कि बेहतर हवाई संपर्क से देश-विदेश से हिमाचल आने वाले पर्यटकों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। इससे होटल, होम-स्टे, टैक्सी ऑपरेटरों और स्थानीय व्यापारियों सहित पर्यटन से जुड़े तमाम व्यवसायों को सीधा लाभ पहुंचेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो पात्र परिवार अभी आर एंड आर (पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन) लाभ से वंचित रह गए हैं, उन्हें भी नियमों के तहत यह लाभ दिया जाएगा। सरकार विकास परियोजनाओं को गति देने के साथ ही सभी प्रभावित परिवारों के हितों और अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
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उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट के विकास और विस्तार कार्यों पर करीब चार हजार करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। परियोजना से जुड़े कार्य विभिन्न स्तरों पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और कई अहम कार्य अंतिम चरण में हैं। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर किए जा रहे इस विस्तार से प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी और अधिक सुदृढ़ होगी।
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पठानिया ने कहा कि बेहतर हवाई संपर्क से देश-विदेश से हिमाचल आने वाले पर्यटकों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। इससे होटल, होम-स्टे, टैक्सी ऑपरेटरों और स्थानीय व्यापारियों सहित पर्यटन से जुड़े तमाम व्यवसायों को सीधा लाभ पहुंचेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो पात्र परिवार अभी आर एंड आर (पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन) लाभ से वंचित रह गए हैं, उन्हें भी नियमों के तहत यह लाभ दिया जाएगा। सरकार विकास परियोजनाओं को गति देने के साथ ही सभी प्रभावित परिवारों के हितों और अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
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