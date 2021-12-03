फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   22 government buildings to be relocated due to Gaggal Airport expansion

Kangra News: गगल एयरपोर्ट विस्तार से 22 सरकारी भवन होंगे शिफ्ट

Wed, 04 Nov 2026 01:54 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Wed, 04 Nov 2026 01:54 AM IST
विज्ञापन
22 government buildings to be relocated due to Gaggal Airport expansion
धर्मशाला। गगल एयरपोर्ट विस्तार की नई सीमा में आने वाले 22 सरकारी भवनों को शिफ्ट किया जाएगा। इनमें स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पुलिस स्टेशन, पंचायत भवन और पटवार घर शामिल हैं। इस परियोजना से कुठमां, गगल, झिकली इच्छी, सनौरां और रछियालू पंचायतें प्रभावित होंगी। लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलती रहें, इसके लिए नए स्थानों का चयन होगा।
विज्ञापन

-----
गगल और झिकली इच्छी में ये भवन होंगे शिफ्ट
गगल खास में पुलिस स्टेशन, प्राथमिक स्कूल, दो आंगनबाड़ी केंद्र, आयुर्वेदिक औषधालय और पटवार घर प्रभावित होंगे। झिकली इच्छी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, प्राथमिक स्कूल, पंचायत भवन, किसान भवन, सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता सोसायटी, अमित मेमोरियल क्लब और श्री गुरु रविदास भवन को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा।
विज्ञापन


पंचायत स्तर पर इन संपत्तियों पर पड़ेगा असर
कुठमां पंचायत के जुगहेड़ में महिला मंडल भवन, सरकारी स्कूल, मछली तालाब, पशु चिकित्सालय, लोक निर्माण विभाग का स्टोर और पटवार घर हटेंगे। सनौरां का वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल भी जद में आएगा। रजियालू पंचायत के भड़ोत और रजियालू गांवों के कुछ कुएं भी प्रभावित सूची में शामिल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


विस्तार की जद में आ रहे 22 भवनों की सूची उच्चाधिकारियों और सरकार को भेज दी गई है। मंजूरी मिलते ही भवनों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। -विनय धीमान, जिला पर्यटन अधिकारी, कांगड़ा
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed