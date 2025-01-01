Hamirpur (Himachal) News: त्योहारी सीजन में भरेड़ी बाजार में लगा जाम, आधे घंटे तक रेंगते रहे वाहन

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हालात ऐसे रहे कि वाहन करीब आधे घंटे तक रेंगते हुए आगे बढ़े। लोगों को थोड़ी दूरी तय करने में भी काफी समय लग गया। त्योहारी सीजन में खरीदारी के लिए बाजार पहुंचने वाले लोगों और वाहनों की संख्या बढ़ने से सड़क पर यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है।इसके चलते बाजार में जाम की समस्या गंभीर होती जा रही है। स्थानीय लोगों विजय, पंकज, राजीव आदि ने कहा कि त्योहारी सीजन को देखते हुए भरेड़ी बाजार में यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहले से विशेष प्रबंध किए जाने चाहिएं।भीड़भाड़ वाले समय में यातायात नियंत्रित करने के लिए उचित व्यवस्था होना जरूरी है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि बाजार के व्यस्त समय में यातायात कर्मियों की तैनाती की जाए और वाहनों की आवाजाही व्यवस्थित की जाए।साथ ही बाजार में अनावश्यक रूप से वाहन खड़े करने पर भी नियंत्रण लगाया जाए, ताकि लोगों को जाम की समस्या से राहत मिल सके।कोटयातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए पुलिस प्रयासरत है। वाहनों का आवागमन सुचारू हो, इसके लिए प्रयास जारी हैं।