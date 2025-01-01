विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रतियोगिता में प्रत्येक सदन के 40 कैडेट्स ने भाग लिया। कैडेट्स ने अनुशासित कदमताल और बेहतर तालमेल के साथ शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में सतलुज सदन को सर्वश्रेष्ठ दल घोषित किया गया, जबकि रावी और व्यास सदन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्या ग्रुप कैप्टन प्रीति चोपड़ा ने कहा कि एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और सामूहिक भावना विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कैडेट्स को एनसीसी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाने और इन मूल्यों को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया।उन्होंने कहा कि एनसीसी प्रशिक्षण युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनाने के साथ-साथ उनमें राष्ट्रसेवा की भावना भी विकसित करता है।