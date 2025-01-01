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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   GC Jukhala defeated GC Kandaghat in the Kho-Kho competition.

Hamirpur (Himachal) News: खो-खो प्रतियोगिता में जीसी जुखाला ने जीसी कंडाघाट को हराया

Wed, 07 Oct 2026 01:14 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Wed, 07 Oct 2026 01:14 AM IST
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GC Jukhala defeated GC Kandaghat in the Kho-Kho competition.
गौतम कॉलेज हमीरपुर में आयोजित इंटर कॉलेज खो-खो प्रतियोगिता में भाग लेते खिलाड़ी। स्रोत : संस्था
गौतम कॉलेज हमीरपुर में इंटर कॉलेज खो-खो प्रतियोगिता का आयोजन
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संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। गौतम कॉलेज हमीरपुर में आयोजित इंटर कॉलेज खो-खो प्रतियोगिता के दूसरे दिन खिलाड़ियों ने शानदार खेल कौशल का प्रदर्शन किया। दिनभर चले मुकाबलों में खिलाड़ियों ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी, जिससे खेल मैदान में रोमांच का माहौल बना रहा।
दूसरे दिन हुए मुकाबलों में जीसी जुखाला ने जीसी कंडाघाट को हराकर जीत दर्ज की। इसके बाद जीसी नाहन और जीसी अर्की के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें जीसी नाहन विजेता रहा। वहीं जीसी घुमारवीं और जीसी संजौली के बीच हुए रोमांचक मुकाबले में जीसी संजौली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की।
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जीसी रामपुर और जीसी पांवटा साहिब के बीच खेले गए मुकाबले में जीसी रामपुर ने बाजी मारी। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले बुधवार को खेले जाएंगे। फाइनल के बाद विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की जाएगी।
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इसी अवसर पर प्रतियोगिता का समापन समारोह भी आयोजित होगा। प्रतियोगिता के अंतिम दिन विजेता टीम के लिए खिताबी मुकाबला मुख्य आकर्षण रहेगा। इसके साथ ही खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए पुरस्कार वितरण एवं समापन समारोह भी आयोजित किया जाएगा।

गौतम कॉलेज हमीरपुर में आयोजित इंटर कॉलेज खो-खो प्रतियोगिता में भाग लेते खिलाड़ी। स्रोत : संस्था

गौतम कॉलेज हमीरपुर में आयोजित इंटर कॉलेज खो-खो प्रतियोगिता में भाग लेते खिलाड़ी। स्रोत : संस्था

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