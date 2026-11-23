विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इसके तहत समूहों की गतिविधियों की समीक्षा के साथ नई जुड़ने वाली महिलाओं का ऑनलाइन पंजीकरण कर उन्हें पहचान पत्र और आईडी प्रदान की जाएगी। इससे महिलाएं जिले के साथ अन्य स्थानों पर आयोजित मेलों और प्रदर्शनियों में अपने उत्पाद आसानी से बेच सकेंगी।वर्तमान में जिले में 17 संकुल स्तरीय संगठनों के तहत 2738 स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं। इनके माध्यम से ग्रामीण महिलाएं विभिन्न प्रकार के स्वदेशी उत्पाद तैयार कर रही हैं। हालांकि, समूहों और उनसे जुड़ी महिलाओं का एकीकृत ऑनलाइन रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के दौरान कई बार परेशानी होती है।नई व्यवस्था के तहत समूहों की सदस्य संख्या, महिलाओं की भागीदारी और उनकी गतिविधियों का पूरा ब्योरा ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। वहीं, मासिक मॉनिटरिंग से संकुल स्तरीय संगठनों के कामकाज पर भी नजर रखी जा सकेगी।इससे स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों को व्यवस्थित करने के साथ ग्रामीण महिलाओं को अपने उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी।कोटछह विकास खंडों में संबंधित खंड विकास अधिकारियों को स्वयं सहायता समूहों का ऑनलाइन रिकॉर्ड दर्ज करने के निर्देश दिए हैं, ताकि महिलाओं का डाटा ऑनलाइन दर्ज हो सके।