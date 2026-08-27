Hamirpur (Himachal) News: चकमोह में मोर को जकड़े 12 फीट लंबा अजगर मिला, मोर की माैत

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ग्रामीणों की सूचना पर स्नेक सेवर जसवीर ठाकुर मौके पर पहुंचे और अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। जानकारी के अनुसार पुरुषोतम चंद सुबह खेत में पशुओं के लिए घास लेने गए थे। इसी दौरान उन्होंने अजगर को मोर को जकड़े देखा। विज्ञापन

विशालकाय अजगर को देखकर उन्होंने परिजनों को जानकारी दी और बाद में जसवीर ठाकुर को सूचित किया। ग्रामीणों की सूचना पर स्नेक सेवर जसवीर ठाकुर मौके पर पहुंचे और अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। जानकारी के अनुसार पुरुषोतम चंद सुबह खेत में पशुओं के लिए घास लेने गए थे। इसी दौरान उन्होंने अजगर को मोर को जकड़े देखा।विशालकाय अजगर को देखकर उन्होंने परिजनों को जानकारी दी और बाद में जसवीर ठाकुर को सूचित किया।

संवाद न्यूज एजेंसी दियोटसिद्ध (हमीरपुर)। गांव चकमोह में बुधवार सुबह खेत में करीब 12 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। अजगर ने मोर को कुंडली में जकड़ रखा था, जिससे उसकी मौत हो गई।