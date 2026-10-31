Hamirpur (Himachal) News: आदेश के बावजूद नहीं गिराया 40 साल पुराना जर्जर स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन

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इसके बाद इसे डिस्मेंटल करने के आदेश भी जारी हुए, लेकिन भवन आज भी खंडहर हालत में खड़ा है। इसके साथ ही राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अप्पर हड़ेटा का खेल मैदान है। ऐसे में भवन के आसपास खेलने और आवाजाही करने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है।करीब तीन साल से स्वास्थ्य उपकेंद्र पंचायत भवन के एक छोटे से कमरे में चलाया जा रहा है। कमरे के एक कोने में पंचायत का सामान भी रखा गया है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पा रही है।दूसरी ओर पंचायत भवन की हालत भी खराब है। भवन में सीलन है और बरसात के दौरान छत से पानी टपकता है। पंचायत ने अब इस भवन को भी असुरक्षित घोषित करवाकर डिस्मेंटल करवाने की योजना बनाई है।पंचायत भवन में लोगों और कर्मचारियों की आवाजाही बनी रहती है। ऐसे में इसकी जर्जर हालत के चलते सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है।कोट्सस्वास्थ्य उपकेंद्र को पंचायत भवन के छोटे से कमरे में चलाया जा रहा है। पंचायत भवन भी क्षतिग्रस्त हालत में है। यहां सीलन और छत से पानी टपकने की समस्या है। भवन में काम करना सुरक्षित नहीं है।स्वास्थ्य उपकेंद्र के भवन को डिस्मेंटल करने की प्रक्रिया लोक निर्माण विभाग के पास लंबित है। वर्तमान में स्वास्थ्य उपकेंद्र हड़ेटा पंचायत के भवन में चलाया जा रहा है।स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मामले को लेकर बातचीत की जाएगी। रिकॉर्ड देखकर ही जानकारी दी जा सकती है।स्वास्थ्य उपकेंद्र का भवन काफी समय से खंडहर हालत में है। इसे असुरक्षित घोषित करने और गिराने के आदेश जारी होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। विभाग को जल्द इसे नष्ट करवाना चाहिए।स्कूल का खेल मैदान इस भवन के बिल्कुल साथ है। बच्चे दिनभर यहां खेलते हैं और कई बार भवन के आसपास भी चले जाते हैं। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावक चिंतित हैं। भवन को जल्द गिराया जाना चाहिए।स्वास्थ्य उपकेंद्र तीन साल से पंचायत भवन के छोटे से कमरे में चल रहा है। वहां जगह की कमी है। पंचायत भवन की हालत भी खराब है। विभाग को नए स्वास्थ्य उपकेंद्र के भवन के लिए जल्द व्यवस्था करनी चाहिए।