Hamirpur (Himachal) News: हमीरपुर में 178 बच्चे कुपोषण के दायरे से बाहर, पोषण अभियान को मिली मजबूती

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जिले में शून्य से पांच साल तक के बच्चों में अति कुपोषण के मामले 123 से घटकर 67 रह गए हैं, जबकि आंशिक कुपोषित बच्चों की संख्या 596 से कम होकर 474 हो गई है। हालांकि, जिले में अभी भी 67 बच्चे अति कुपोषित और 474 बच्चे आंशिक रूप से कुपोषित हैं।बाल दिवस के अवसर पर सामने आए ये आंकड़े बच्चों के पोषण को लेकर किए जा रहे प्रयासों में सुधार की तस्वीर पेश करते हैं। विकास खंडों की बात करें तो नादौन में सबसे अधिक 24 बच्चे अति कुपोषित हैं, जबकि बिझड़ी में 21 बच्चे इस श्रेणी में शामिल हैं।बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से नियमित निगरानी कर रहा है। केंद्रों में हर महीने बच्चों के वजन और स्वास्थ्य की जांच की जाती है। इसके साथ ही माताओं की काउंसलिंग कर उन्हें बच्चों के खानपान और पौष्टिक आहार के महत्व के प्रति जागरूक किया जाता है।बच्चों को पोषणाहार, रागी पाउडर सहित अन्य योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। जिले में कुल 1,351 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इनके माध्यम से बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जा रही है।बाक्स:वर्तमान खंडवार कुपोषित बच्चों की स्थितिखंडअति कुपोषितआंशिक कुपोषितभोरंज 769बिझड़ी 2196हमीरपुर91नादौन24132सुजानपुर22टौणी देवी64कुल67474कोटबच्चों को कुपोषण से बाहर निकालने के लिए विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के वजन और स्वास्थ्य की नियमित निगरानी की जा रही है। माताओं को पौष्टिक आहार के महत्व के बारे में जागरूक करने के साथ बच्चों को पोषणाहार भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि हर बच्चा स्वस्थ और सुपोषित बने।बाक्स:बीते वर्ष बच्चों की स्थितिब्लॉकअति कुपोषितआंशिक कुपोषितभोरंज 35117बिझड़ी 29118हमीरपुर1393नादौन20103सुजानपुर1245टौणी देवी14120कुल123596पिछले वर्ष और इस वर्ष के आंकड़ों की तुलनाश्रेणीपिछले वर्षइस वर्षअति कुपोषित12367आंशिक कुपोषित596474कुल719541कमी178