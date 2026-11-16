Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Cricket ›   Cricket News ›   Bat, ball and 'kulhad' chai Prince William and Princess Kate's Mumbai visit with Sachin Tendulkar

बैट-बॉल और कुल्हड़ चाय: सचिन तेंदुलकर के साथ मुंबई की गलियों में नजर आए प्रिंस विलियम, क्रिकेट का उठाया लुत्फ

Mon, 16 Nov 2026 12:40 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Mon, 16 Nov 2026 12:40 PM IST
सार

भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर सोमवार को मुंबई की सड़कों पर प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट के साथ नजर आए। इस दौरान इन्होंने साथ में गली क्रिकेट खेला और कुल्हड़ चाय का आनंद लिया।

विज्ञापन
Bat, ball and 'kulhad' chai Prince William and Princess Kate's Mumbai visit with Sachin Tendulkar
प्रिंस विलियम और केट के साथ सचिन तेंदुलकर - फोटो : PTI Video Screengrab

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट मिडलटन के साथ सचिन तेंदुलकर मुंबई की गलियों में नजर आए। इस दौरान इन्होंने गली क्रिकेट का लुत्फ उठाया और साथ में कुल्हड़ चाय भी पी। प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट तीन दिवसीय भारत दौरे पर आए हैं। इस दौरान इस रॉयल कपल ने क्रिकेट में हाथ आजमाया, कुल्हड़ चाय का आनंद लिया और बच्चों के साथ मुलाकात भी की। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। 
विज्ञापन
Trending Videos

Bat, ball and 'kulhad' chai Prince William and Princess Kate's Mumbai visit with Sachin Tendulkar
प्रिंस विलियम - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
बल्लेबाजी और गेंदबाजी में आजमाया हाथ 
प्रिंस विलियम ने मुंबई में गली क्रिकेट खेला और बल्लेबाजी तथा गेंदबाजी का कौशल दिखाया। बल्लेबाजी करने के दौरान सचिन ने ऑन-ड्राइव शॉट खेला जिस पर सभी का ध्यान गया। दौरान शाही जोड़े ने एक विशेष रूप से लगाए गए चाय के स्टॉल पर पारंपरिक कुल्हड़ में चाय का भी आनंद लिया। वहीं, प्रिंस विलियम और केट ने बच्चों के साथ बातचीत की और स्थानीय म्यूजिशियन ने उनका मनोरंजन भी किया। 

विज्ञापन
विज्ञापन

प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंड पर मुंबई दौरे का वीडियो भी शेयर किया है। इसमें मशहूर राजाबाई क्लॉक टावर भी दिख रहा है। खेल के दौरान सचिन तेंदुलकर प्रिंस विलियम को क्रिकेट के बारे में समझाते और मार्गदर्शन करते नजर आए। वहीं, केट मिडलटन मैदान के किनारे खड़े होकर मुस्कुराते हुए खेल का आनंद लेती दिखीं।
विज्ञापन

सचिन से क्रिकेट के किस्से सुनते दिखे विलियम और केट
मुलाकात के दौरान सामने आए दृश्यों में सचिन तेंदुलकर प्रिंस विलियम और केट मिडलटन के साथ क्रिकेट पर बातचीत करते नजर आए। सचिन हाथों के इशारों से खेल से जुड़ी कुछ बातें समझाते दिखे, जबकि विलियम और केट मुस्कुराते हुए उनकी बातें ध्यान से सुनते रहे। तीनों के बीच बातचीत काफी सहज और उत्साहपूर्ण रही। ऐसा लगा कि वे क्रिकेट के कुछ खास पलों को इशारों के जरिए दोबारा समझने की कोशिश कर रहे थे। सचिन तेंदुलकर ने कहा, 'हम 10 साल पहले क्रिकेट खेलने के लिए मिले थे। तब मैंने कहा था कि हम अभी मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन अगली बार हम गली क्रिकेट खेलेंगे और फिर वे (प्रिंस विलियम) आए और हमारे साथ जुड़ गए।' प्रिंस के भारत यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि इसके पीछे एक बड़ा मकसद और उद्देश्य है। मैं शाही परिवार की बहुत सराहना करता हूं।' 
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें क्रिकेट समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। क्रिकेट जगत की अन्य खबरें जैसे क्रिकेट मैच लाइव स्कोरकार्ड, टीम और प्लेयर्स की आईसीसी रैंकिंग आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed