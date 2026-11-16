फायरिंग की घटना के बाद टाइगर की पहली पोस्ट: सॉलिड बॉडी फ्लॉन्ट कर नए गाने पर दिया अपडेट, जानें कब होगा रिलीज?

कब रिलीज होगा गाना?

टाइगर श्रॉफ का यह गाना 18 नवंबर 2026 को टी-सीरीज पर रिलीज होने जा रहा है। आज 16 नवंबर को टाइगर श्रॉफ ने इसकी जानकारी शेयर करते हुए वीडियो पोस्ट किया है। इसमें वे अपनी सॉलिड बॉडी फ्लॉन्ट करते दिख रहे हैं। ब्लैक कलर के आउटफिट में टाइगर अपने सिक्स पैक ऐब्स फ्लॉन्ट कर रहे हैं। बता दें कि गोलीबारी की घटना के बाद एक्टर ने पहली बार सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है। 18 अक्तूबर 2026 की शाम उन पर मुंबई के जुहू में गोलीबारी हुई थी, जिसमें वे बाल-बाल बचे। ठीक एक महीने बाद 18 नवंबर को एक्टर अपना नया गाना लेकर आ रहे हैं।