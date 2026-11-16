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'अजित पवार का जाना महाराष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति': गृह मंत्री अमित शाह बोले- हमने अचानक एक जननेता को खो दिया

Mon, 16 Nov 2026 02:47 PM IST
अमन मौर्या न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पुणे
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पुणे Published by: अमन मौर्या Updated Mon, 16 Nov 2026 02:47 PM IST
सार

अमित शाह ने अजित पवार के निधन को महाराष्ट्र और व्यक्तिगत रूप से अपने लिए अपूरणीय क्षति बताया। उन्होंने कहा कि दादा की विकास संबंधी समझ, दूरदृष्टि और प्रशासनिक अनुभव की भरपाई संभव नहीं है। शाह ने उन्हें स्पष्ट विचारों वाला जीवंत व्यक्तित्व बताते हुए कहा कि आज भी आंखें बंद करने पर वे सामने खड़े नजर आते हैं।

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गृह मंत्री अमित शाह का पुणे दौरा - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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दिवंगत एनसीपी नेता अजीत पवार की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दादा का अचानक और असामयिक निधन एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। उन्होंने अजित पवार के असामयिक निधन को न केवल महाराष्ट्र, बल्कि विशेष रूप से पुणे, बारामती, पिंपरी और चिंचवड़ क्षेत्रों के लिए अपूरणीय क्षति बताया।
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गृह मंत्री ने कहा कि दादा के अचानक चले जाने से जो खालीपन पैदा हुआ है, उसे कभी भरा नहीं जा सकता। दशकों तक सामूहिक प्रयास करने के बावजूद उनकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति का ले पाना असंभव लगता है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से भी अजित पवार का निधन उनके लिए अपूरणीय क्षति है। दादा केवल उनके करीबी मित्र ही नहीं थे, बल्कि सच्चे सहयोगी भी थे। उनके जाने से देश ने एक जननेता खो दिया है।
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अमित शाह ने अजित पवार के राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें विकास की गहरी समझ थी। पंचायती राज, सहकारिता, कृषि और आधुनिक शहरी विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें व्यापक अनुभव हासिल था। उन्होंने कहा कि अजित पवार दूरदृष्टि और विजन रखने वाले नेता थे। उनका विकास को लेकर नजरिया और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का अनुभव उन्हें एक विशिष्ट जननेता बनाता था।


केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दादा आज हमारे बीच नहीं हैं। उनका व्यक्तित्व इतना जीवंत और सकारात्मक था कि आज भी अगर मैं अपनी आंखें बंद करूं तो मुझे दादा अपने ठीक सामने खड़े दिखाई देते हैं। वे एकदम स्पष्ट विचारों वाले व्यक्ति थे; अगर कोई काम हो सकता था, तो उनका जवाब 'हां' होता था और अगर नहीं हो सकता था तो 'ना'।
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