{"_id":"6aec091b9cca27192a0dcb27","slug":"dhanteras-silver-fish-turtle-elephant-demand-dharamshala-kangra-2026-11-05","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल: धनतेरस पर चांदी की मछली, कछुए और हाथी की बढ़ी मांग, सोशल मीडिया ने बदला खरीदारी का ट्रेंड","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

धनतेरस पर इस बार चांदी की खरीदारी का ट्रेंड बदलता नजर आ रहा है। पारंपरिक सिक्कों और लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों के साथ चांदी की मछली, कछुए और हाथी की आकृतियों की मांग बढ़ी है। सोशल मीडिया पर वास्तु और फेंगशुई से जुड़े वीडियो इस बदलाव की बड़ी वजह बन रहे हैं।

धनतेरस के पर्व को लेकर हिमाचल प्रदेश के बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। सोने-चांदी की खरीदारी के लिए ग्राहक सर्राफा दुकानों का रुख कर रहे हैं। हालांकि इस बार बाजार में पारंपरिक खरीदारी के साथ एक नया ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। चांदी के सिक्कों और लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों के अलावा मछली, कछुए और हाथी की आकृतियां ग्राहकों की खास पसंद बन रही हैं। विज्ञापन

Trending Videos









सोशल मीडिया पर चांदी की मछली को धन-समृद्धि, कछुए को दीर्घायु और तरक्की तथा हाथी को ऐश्वर्य और सौभाग्य का प्रतीक बताया जा रहा है। इसी वजह से ग्राहक इन आकृतियों को शुभ अवसर पर खरीदने और उपहार में देने के लिए पसंद कर रहे हैं। खासकर युवा खरीदारों में इन वस्तुओं को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। आभूषण कारोबारियों के अनुसार, इस बदलाव के पीछे सोशल मीडिया की भूमिका अहम है। इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म पर वास्तु शास्त्र और फेंगशुई से जुड़ी रील्स और पोस्ट के वायरल होने से इन वस्तुओं के प्रति लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है।सोशल मीडिया पर चांदी की मछली को धन-समृद्धि, कछुए को दीर्घायु और तरक्की तथा हाथी को ऐश्वर्य और सौभाग्य का प्रतीक बताया जा रहा है। इसी वजह से ग्राहक इन आकृतियों को शुभ अवसर पर खरीदने और उपहार में देने के लिए पसंद कर रहे हैं। खासकर युवा खरीदारों में इन वस्तुओं को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है।

विज्ञापन

विज्ञापन

सिक्कों से आगे बढ़ी खरीदारी की पसंद

धनतेरस पर चांदी के सिक्के और पारंपरिक धार्मिक आकृतियां खरीदने की परंपरा रही है। इस बार ग्राहकों की पसंद में विविधता देखने को मिल रही है। लोग घर की सजावट और उपहार के लिए भी चांदी की छोटी-छोटी आकृतियां खरीद रहे हैं। आभूषण कारोबारियों का कहना है कि ग्राहक पहले से अलग-अलग डिजाइन और विकल्पों के बारे में जानकारी लेकर दुकानों पर पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया पर देखी गई आकृतियों की मांग भी दुकानदारों तक पहुंच रही है।

विज्ञापन