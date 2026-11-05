Ramayana Movie Review: इमोशन नहीं यह वीएफएक्स वाली ‘रामायण’ है; रावण बनकर छाए यश, जानें कहां कमजोर पड़े रणबीर?

किरदार हैं पर इमोशंस गायब

फिल्म के शुरुआती 40 मिनट में रावण, उसके बदले और उसकी ताकत दिखाई जाती है। यह सब कुछ बतौर दर्शक आपके लिए काफी नया है और इसे जिस तरीके से पेश किया गया है वह देखने में बहुत मजा आता है। जिन चीजों की आपने आज तक कल्पना की हो उनको विजुअली इतना खूबसूरत देखने पर आप चकित रह जाएंगे। देवराज इंद्र का उड़ता हुआ ऐरावत, समंदर की गहराई में भगवान विष्णु के दर्शन, रावण की तपस्या के ताप से जलती हुई पृथ्वी… यह सब विजुअली आपको मोह लेगे। पर एक ओर जहां विजुअली इतनी मेहनत की गई वहीं दूसरी ओर रावण का देवों के साथ हैंड-टू-हैंड कॉम्बैट, असुरों की सेना में वीएफएक्स से बने राक्षस और कुछ दृश्यों में रावण का एट्टीट्यूड खटकता है।

रावण के लंकापति बन जाने के बाद कहानी अयोध्या रुख करती है और फिर प्रभु श्रीराम के जन्म से लेकर उनके वनवास जाने तक के प्रसंग अगले एक घंटे में पेश किए जाते हैं। यहां भी जाे काम वीएफएक्स से किया गया है वह खूबसूरत दिखता है। आयोध्या की खूबसूरती, वन में राक्षसों से युद्ध, सीता स्वयंवर से लेकर वनवास प्रस्थान तक हर जगह जहां बाहर की दुनिया पेश की गई है वो कमाल है। पर जैसे ही किसी सीन में सारा दारोमदार अभिनय पर आता है, फिल्म लड़खड़ाती है। राम के जन्म से लेकर उनके वनवास जाने तक के प्रसंग इतनी तेजी में दिखाए गए हैं कि आप ना तो राम के किरदार से जुड़ाव महसूस कर पाते हैं ना सीता के। ऐसे में राम और सीता के बीच संवाद वाले दृश्य बनावटी लगते हैं।



इसी तरह रावण की लंका में भव्यता तो है पर किरदार कहीं नहीं। पूरी फिल्म में मंदोदरी बनीं काजल अग्रवाल का सिर्फ एक डायलॉग है। पूरी लंका में सिर्फ रावण, शूर्पणखा और उसके पति विद्युतजिह्वा तीन ही किरदारों को अभिनय दिखाने का मौका मिला है। बाकी सब काम तो वीएफएक्स ने कर दिया।