हिमाचल: बेटे को नौकरी दिलाने के लिए नियुक्ति प्रस्ताव में किया बदलाव, पिता-पुत्र पर एफआईआर
भरमाड़ कृषि सेवा सहकारी सभा में नियुक्ति संबंधी अभिलेखों में कथित छेड़छाड़ और अनुचित वित्तीय लाभ लेने के मामले में विजिलेंस ने पिता-पुत्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि बेटे को 17 साल की उम्र में नियुक्त किया गया और नियमित पढ़ाई के दौरान भी वेतन दिया गया। जांच में नियुक्ति प्रस्ताव में अलग पेन से शब्द जोड़े जाने का मामला सामने आया है।
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बेटे को नौकरी दिलाने के लिए नियुक्ति प्रस्ताव में बदलाव करने और नियमों के विपरीत वित्तीय लाभ पहुंचाने के आरोप में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो ने भरमाड़ कृषि सेवा सहकारी सभा लिमिटेड के सचिव हरदेव सिंह और उसके पिता तत्कालीन सचिव शेर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दोनों पर मिलीभगत कर नियुक्ति संबंधी अभिलेखों में छेड़छाड़ करने का आरोप है। यह कार्रवाई उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की गई है।
नियुक्ति प्रस्ताव में अलग पेन से जोड़े गए थे शब्द
जांच के दौरान सामने आया कि नियुक्ति का प्रस्ताव हरदेव सिंह के पिता और उस समय सभा के सचिव रहे शेर सिंह ने स्वयं लिखा था। प्रस्ताव में 'अवैतनिक रूप से' शब्द बाद में अलग पेन से जोड़े गए थे। पूछताछ के दौरान शेर सिंह ने भी इन शब्दों को अलग पेन से जोड़ने की बात स्वीकार की। जांच के अनुसार, हरदेव सिंह को 30 जनवरी 2003 से 2,200 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाने लगा। हालांकि, इसके लिए सहायक पंजीयक की पूर्व स्वीकृति से संबंधित कोई अभिलेख नहीं मिला।
विभागीय जांच में हरदेव सिंह की नियुक्ति नियमों के विपरीत पाई गई। जांच में उसकी वास्तविक नियुक्ति तिथि 5 अक्तूबर 2004 बताई गई। यह भी सामने आया कि हरदेव सिंह ने वर्ष 2001 से 2005 के बीच नियमित विद्यार्थी के रूप में बीए की पढ़ाई की और इस अवधि के दौरान सहकारी सभा से वेतन भी प्राप्त किया। विभागीय कार्रवाई के बाद जून 2006 से मई 2007 तक की अवधि का 26,400 रुपये वेतन वापस जमा करवाया गया। हालांकि, अन्य अवधि के वेतन की पूरी वसूली से संबंधित अभिलेख जांच में नहीं मिला।
विजिलेंस ने प्रथम दृष्टया नियुक्ति संबंधी अभिलेखों में कूटरचना और पिता-पुत्र की मिलीभगत से अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाने का संदेह जताया है। इसके आधार पर दोनों के खिलाफ विजिलेंस थाना धर्मशाला में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया है।