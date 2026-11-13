'कनेक्टिविटी से बचेगा समय और पैसा': पीएम मोदी ने बंगलूरू पिंक लाइन का किया उद्घाटन, राज्य की क्यों की तरीफ?

#WATCH | Karnataka | Prime Minister Narendra Modi flags off Bengaluru Metro’s Pink Line from Kalena Agrahara to Tavarekere and undertakes a ride in it along with CM DK Shivakumar (Source: ANI/DD) https://t.co/uUsFnhbX4p विज्ञापन November 13, 2026

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नम्मा मेट्रो का नया सेक्शन 14 नवंबर को सुबह 6 बजे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इसके शुरू होने से बंगलूरू का चालू मेट्रो नेटवर्क 103.6 km का हो जाएगा, जिससे यह दिल्ली के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन जाएगा।15,600 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के अवसर पर, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'आज का दिन बंगलूरू और कर्नाटक की विकास यात्रा को एक नई गति देने वाला है। आज यहां से कनेक्टिविटी और ऊर्जा सुरक्षा पर केंद्रित 15,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की शुरुआत की जा रही है। मेट्रो और रेलवे से जुड़ी पहलों से लेकर ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित कार्यों तक, ये सभी परियोजनाएं कर्नाटक के बुनियादी ढांचे में नई जान फूंक देंगी।'उन्होंने आगे कहा, 'बंगलूरू भारत की 'सिलिकॉन वैली' है। देश के आईटी निर्यात में इसका योगदान एक-तिहाई से भी अधिक है। यह शहर भारत में नवाचार और आर्थिक विकास का एक प्रमुख इंजन है। इसलिए, बंगलूरू क्षेत्र का तेजी से विकास और आधुनिक सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का विस्तार केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी सोच के साथ, सरकार 'नम्मा मेट्रो' के विस्तार में सहयोग दे रही है।'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, 'नम्मा मेट्रो की सफलता सिर्फ एक परियोजना तक सीमित नहीं है। यह 'ईज ऑफ लिविंग' (जीवन को आसान बनाने) और 'ईज ऑफ ट्रैवल' (यात्रा को आसान बनाने) के प्रति देश के नए दृष्टिकोण को दर्शाती है। साथ ही मध्यम वर्गीय परिवारों के जीवन को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता को भी दिखाती है। आज, भारतीय रेलवे औपनिवेशिक युग की पुरानी सोच से आगे बढ़कर एक नई विरासत का निर्माण कर रहा है।उन्होंने आगे कहा कि, 'पिछले 10-12 वर्षों में, भारत का रेल बजट कई गुना बढ़ गया है। कुछ दिन पहले कर्नाटक को अपनी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मिली। आज इसे एक ऐसी वंदे भारत ट्रेन मिली है जो राज्य को गोवा से जोड़ती है। यह ट्रेन बंगलूरू और कर्नाटक के पूरे तटीय मार्ग के लोगों को यात्रा का एक नया सेमी-हाई-स्पीड अनुभव देगी। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता अब 300 गीगावाट के पार पहुंच गई है। देश अपने स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की संख्या भी बढ़ा रहा है। केंद्र सरकार की पहलों की बदौलत, नागरिक अब केवल बिजली के उपभोक्ता ही नहीं, बल्कि उत्पादक भी बन रहे हैं।'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, 'बंगलूरू की बड़ी नव-मध्यम वर्गीय आबादी के हित भी केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। सरकार मध्यम वर्गीय परिवारों की बचत बढ़ाने और उनके हाथों में अधिक पैसा पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है।'पिंक लाइन की कुल लंबाई 21.25 किमी है, जिसमें 18 स्टेशन हैं। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए एलिवेटेड कॉरिडोर में 6 स्टेशन हैं, जबकि अंडरग्राउंड सेक्शन में 12 स्टेशन होंगे, जिसका निर्माण कार्य अभी चल रहा है।पिंक लाइन से उन यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है, जो बन्नेरघट्टा रोड से इलेक्ट्रॉनिक सिटी कॉरिडोर और मेट्रो नेटवर्क के अन्य हिस्सों की ओर सफर करते हैं। यहां इस नए सेक्शन के रूट, इंटरचेंज सुविधाओं, ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी और अन्य मुख्य विशेषताओं के बारे में जानकारी दी गई है।कलेना अग्रहारा को तावरेकेरे से जोड़ने वाली पिंक लाइन को लगभग 3,470 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है। इसके उद्घाटन से बंगलूरू के मेट्रो नेटवर्क में एक बड़ा विस्तार हुआ है।कर्नाटक दौरे के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने 15,600 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी।