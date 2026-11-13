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वनडे में रनों के अंतर से भारत की दूसरी सबसे बड़ी हार: हेनरी के आगे ढेर हुए बल्लेबाज, 100 से कम स्कोर पर ऑलआउट

Fri, 13 Nov 2026 02:21 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, माउंट मोंगानुई
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, माउंट मोंगानुई Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Fri, 13 Nov 2026 02:21 PM IST
सार

भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे मुकाबले में बड़ी हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड ने ये मैच 244 रन से जीत लिया है। भारत की वनडे में ये रनों के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी हार है। वहीं, टीम इंडिया सीरीज में 2-1 से आगे चल रही है।

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IND vs NZ: New Zealand vs India 4th ODI match highlights and key moments records analysis news
भारत बनाम न्यूजीलैंड - फोटो : IANS

विस्तार
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न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम को वनडे इतिहास की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। माउंट माउंगानुई में खेले गए चौथे वनडे में न्यूजीलैंड ने भारत को 244 रन से हराया। 334 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 26.4 ओवर में महज 89 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही न्यूजीलैंड के खिलाफ रनों के अंतर से भारत की सबसे बड़ी वनडे हार का रिकॉर्ड बन गया। इससे पहले भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे बड़ी हार 200 रन से मिली थी। यह मुकाबला 10 अगस्त 2010 को दांबुला में खेला गया था। 
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भारत बनाम न्यूजीलैंड - फोटो : ANI
सीरीज में भारत की बढ़त बरकरार 
वनडे में ओवरऑल रनों के अंतर से भारत की ये दूसरी सबसे बड़ी हार है। सबसे बड़ी वनडे हार का रिकॉर्ड अब भी 245 रन का है। भारतीय टीम 244 रन से हारी, इसलिए वह इस अनचाहे रिकॉर्ड से सिर्फ एक रन के अंतर से बच गई। यह हार भारत की वनडे इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी हार है। इस मैच में भारत की बल्लेबाजी इस कदर खराब रही कि पूरी टीम मिलाकर भी 100 रन नहीं बना सकी। पांच मैचों की सीरीज में भारत अब भी 2-1 से आगे है। सीरीज का आखिरी मुकाबला रविवार को खेला जाएगा।

रनों के अंतर से भारत की सबसे बड़ी वनडे हार

हार का अंतर

विपक्षी टीम

मैदान

तारीख

245 रन

श्रीलंका

शारजाह

29 अक्टूबर 2000

244 रन

न्यूजीलैंड

माउंट माउंगानुई

13 नवंबर 2026

214 रन

दक्षिण अफ्रीका

वानखेड़े, मुंबई

25 अक्टूबर 2015

208 रन

ऑस्ट्रेलिया

सिडनी

8 फरवरी 2004

202 रन

इंग्लैंड

लॉर्ड्स

7 जून 1975
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वनडे में कब-कब 100 से कम स्कोर पर हुए ऑलआउट
ये पहली बार नहीं है जब भारतीय टीम वनडे में 100 से भी कम स्कोर पर ऑलआउट हुई है। भारत का वनडे में सबसे न्यूनतम स्कोर श्रीलंका के खिलाफ शारजाह में 54 रन है। भारत ने इस मैच में वनडे इतिहास का अपना छठा न्यूनतम स्कोर बनाया है। भारत आठ मौकों पर वनडे में 100 से कम स्कोर पर ऑलआउट हुआ है। हालांकि, 2019 के बाद यह पहली बार है जब भारतीय टीम वनडे में 100 रन भी नहीं बना सकी है। 

भारत वनडे में 100 से कम पर कब-कब हुआ ऑलआउट 
स्कोर विपक्षी स्थान वर्ष
54 श्रीलंका शारजाह 2000
63 ऑस्ट्रेलिया सिडनी 1981
78 श्रीलंका कानपुर 1986
79 पाकिस्तान सियालकोट 1978
88 न्यूजीलैंड दांबुल्ला 2010
89 न्यूजीलैंड माउंट मोंगानुई 2026
91 दक्षिण अफ्रीका डरबन 2006
92 न्यूज़ीलैंड हैमिल्टन 2019
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IND vs NZ: New Zealand vs India 4th ODI match highlights and key moments records analysis news
रोहित, कोहली और श्रेयस - फोटो : ANI
पहले ही ओवर में गंवाए तीन विकेट
34 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। मैट हेनरी ने पारी के पहले ही ओवर में रोहित शर्मा, विराट कोहली और कप्तान श्रेयस अय्यर को पवेलियन भेजकर भारत को बैकफुट पर धकेल दिया। यह पहली बार था जब भारत ने पहले ही ओवर में तीन विकेट गंवा दिए। रोहित पहली गेंद पर फिन एलन को कैच दे बैठे, जबकि विराट चार गेंदों पर खाता नहीं खोल सके। श्रेयस भी पहली गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए। हेनरी ने पहले ओवर में मेडन रखते हुए तीन विकेट झटके।

ताश के पत्तों की ढेर हुआ भारतीय बल्लेबाजी क्रम 
भारत ने पांचवें ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट भी गंवा दिया। वह 13 गेंदों पर पांच रन बनाकर माइकल ब्रेसवेल को कैच दे बैठे। इस तरह भारतीय टीम ने नौ रन पर चार विकेट गंवा दिए थे। ईशान किशन और अक्षर पटेल ने पांचवें विकेट के लिए 44 रन जोड़े, लेकिन 17.1 ओवर में अक्षर 21 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें मैथ्यू फिशर ने फिन एलन के हाथों कैच कराया।

ईशान किशन ने 53 गेंदों पर 27 रन बनाए। वह 20.1 ओवर में काइल जेमीसन की गेंद पर बोल्ड हुए। इसके बाद भारतीय पारी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। आकिब नबी पांच, कुलदीप यादव एक, नमन धीर 21 और गुरनूर बराड़ दो रन बनाकर आउट हुए। नमन ने 24 गेंदों पर दो छक्के लगाए। भारत की पूरी टीम 26.4 ओवर में 89 रन पर सिमट गई। न्यूजीलैंड की ओर से मैट हेनरी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 27 रन देकर छह विकेट लिए। यह वनडे में उनका चौथा पांच विकेट हॉल है। मैथ्यू फिशर ने 31 रन देकर तीन विकेट झटके, जबकि काइल जेमीसन को एक सफलता मिली। न्यूजीलैंड ने यह मुकाबला 244 रन से जीत लिया।

यंग ने किया दमदार प्रदर्शन
इससे पहले, न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 333 रन बनाए। टीम की ओर से विल यंग ने शानदार शतक लगाया। उन्होंने 108 गेंदों पर 125 रन बनाए, जिसमें 14 चौके और चार छक्के शामिल रहे। टिम साइफर्ट ने 48 गेंदों पर 58 रन की पारी खेली। फिन एलन ने 30 गेंदों पर 41 रन बनाए। इन तीनों की पारियों की मदद से न्यूजीलैंड ने बड़ा स्कोर खड़ा किया। विल यंग और साइफर्ट ने पहले विकेट के लिए 72 गेंदों पर 85 रन जोड़े। इसके बाद यंग ने फिन एलन के साथ चौथे विकेट के लिए 65 गेंदों पर 90 रन की साझेदारी की। यंग ने एक छोर संभाले रखा और अपना शतक पूरा किया। हालांकि, उनके आउट होने के बाद न्यूजीलैंड की पारी नियमित अंतराल पर लड़खड़ाई। 

मिचेल सैंटनर ने 24, क्रिश्चियन क्लार्क ने 22 और काइल जेमीसन ने नाबाद 19 रन बनाए। भारत की ओर से गेंदबाजी में अक्षर पटेल सबसे सफल रहे। उन्होंने 10 ओवर में 39 रन देकर दो विकेट लिए। गोरनूर बराड़ ने 10 ओवर में 69 रन देकर दो विकेट झटके। औकिब नबी ने आठ ओवर में 59 रन देकर दो विकेट लिए। अर्शदीप सिंह को एक और नमन धीर को एक विकेट मिला। कुलदीप यादव आठ ओवर में 73 रन देकर कोई विकेट नहीं ले सके।
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