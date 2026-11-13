{"_id":"6af6cfa4d4a9390daa07c2b6","slug":"ind-vs-nz-new-zealand-vs-india-4th-odi-match-highlights-and-key-moments-records-analysis-news-2026-11-13","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"वनडे में रनों के अंतर से भारत की दूसरी सबसे बड़ी हार: हेनरी के आगे ढेर हुए बल्लेबाज, 100 से कम स्कोर पर ऑलआउट","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम को वनडे इतिहास की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। माउंट माउंगानुई में खेले गए चौथे वनडे में न्यूजीलैंड ने भारत को 244 रन से हराया। 334 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 26.4 ओवर में महज 89 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही न्यूजीलैंड के खिलाफ रनों के अंतर से भारत की सबसे बड़ी वनडे हार का रिकॉर्ड बन गया। इससे पहले भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे बड़ी हार 200 रन से मिली थी। यह मुकाबला 10 अगस्त 2010 को दांबुला में खेला गया था।

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सीरीज में भारत की बढ़त बरकरार

वनडे में ओवरऑल रनों के अंतर से भारत की ये दूसरी सबसे बड़ी हार है। सबसे बड़ी वनडे हार का रिकॉर्ड अब भी 245 रन का है। भारतीय टीम 244 रन से हारी, इसलिए वह इस अनचाहे रिकॉर्ड से सिर्फ एक रन के अंतर से बच गई। यह हार भारत की वनडे इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी हार है। इस मैच में भारत की बल्लेबाजी इस कदर खराब रही कि पूरी टीम मिलाकर भी 100 रन नहीं बना सकी। पांच मैचों की सीरीज में भारत अब भी 2-1 से आगे है। सीरीज का आखिरी मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। वनडे में ओवरऑल रनों के अंतर से भारत की ये दूसरी सबसे बड़ी हार है। सबसे बड़ी वनडे हार का रिकॉर्ड अब भी 245 रन का है। भारतीय टीम 244 रन से हारी, इसलिए वह इस अनचाहे रिकॉर्ड से सिर्फ एक रन के अंतर से बच गई। यह हार भारत की वनडे इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी हार है। इस मैच में भारत की बल्लेबाजी इस कदर खराब रही कि पूरी टीम मिलाकर भी 100 रन नहीं बना सकी। पांच मैचों की सीरीज में भारत अब भी 2-1 से आगे है। सीरीज का आखिरी मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। रनों के अंतर से भारत की सबसे बड़ी वनडे हार हार का अंतर विपक्षी टीम मैदान तारीख 245 रन श्रीलंका शारजाह 29 अक्टूबर 2000 244 रन न्यूजीलैंड माउंट माउंगानुई 13 नवंबर 2026 214 रन दक्षिण अफ्रीका वानखेड़े, मुंबई 25 अक्टूबर 2015 208 रन ऑस्ट्रेलिया सिडनी 8 फरवरी 2004 202 रन इंग्लैंड लॉर्ड्स 7 जून 1975

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वनडे में कब-कब 100 से कम स्कोर पर हुए ऑलआउट

ये पहली बार नहीं है जब भारतीय टीम वनडे में 100 से भी कम स्कोर पर ऑलआउट हुई है। भारत का वनडे में सबसे न्यूनतम स्कोर श्रीलंका के खिलाफ शारजाह में 54 रन है। भारत ने इस मैच में वनडे इतिहास का अपना छठा न्यूनतम स्कोर बनाया है। भारत आठ मौकों पर वनडे में 100 से कम स्कोर पर ऑलआउट हुआ है। हालांकि, 2019 के बाद यह पहली बार है जब भारतीय टीम वनडे में 100 रन भी नहीं बना सकी है।



भारत वनडे में 100 से कम पर कब-कब हुआ ऑलआउट स्कोर विपक्षी स्थान वर्ष 54 श्रीलंका शारजाह 2000 63 ऑस्ट्रेलिया सिडनी 1981 78 श्रीलंका कानपुर 1986 79 पाकिस्तान सियालकोट 1978 88 न्यूजीलैंड दांबुल्ला 2010 89 न्यूजीलैंड माउंट मोंगानुई 2026 91 दक्षिण अफ्रीका डरबन 2006 92 न्यूज़ीलैंड हैमिल्टन 2019 ये पहली बार नहीं है जब भारतीय टीम वनडे में 100 से भी कम स्कोर पर ऑलआउट हुई है। भारत का वनडे में सबसे न्यूनतम स्कोर श्रीलंका के खिलाफ शारजाह में 54 रन है। भारत ने इस मैच में वनडे इतिहास का अपना छठा न्यूनतम स्कोर बनाया है। भारत आठ मौकों पर वनडे में 100 से कम स्कोर पर ऑलआउट हुआ है। हालांकि, 2019 के बाद यह पहली बार है जब भारतीय टीम वनडे में 100 रन भी नहीं बना सकी है।

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पहले ही ओवर में गंवाए तीन विकेट

34 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। मैट हेनरी ने पारी के पहले ही ओवर में रोहित शर्मा, विराट कोहली और कप्तान श्रेयस अय्यर को पवेलियन भेजकर भारत को बैकफुट पर धकेल दिया। यह पहली बार था जब भारत ने पहले ही ओवर में तीन विकेट गंवा दिए। रोहित पहली गेंद पर फिन एलन को कैच दे बैठे, जबकि विराट चार गेंदों पर खाता नहीं खोल सके। श्रेयस भी पहली गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए। हेनरी ने पहले ओवर में मेडन रखते हुए तीन विकेट झटके।

ताश के पत्तों की ढेर हुआ भारतीय बल्लेबाजी क्रम

भारत ने पांचवें ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट भी गंवा दिया। वह 13 गेंदों पर पांच रन बनाकर माइकल ब्रेसवेल को कैच दे बैठे। इस तरह भारतीय टीम ने नौ रन पर चार विकेट गंवा दिए थे। ईशान किशन और अक्षर पटेल ने पांचवें विकेट के लिए 44 रन जोड़े, लेकिन 17.1 ओवर में अक्षर 21 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें मैथ्यू फिशर ने फिन एलन के हाथों कैच कराया।



ईशान किशन ने 53 गेंदों पर 27 रन बनाए। वह 20.1 ओवर में काइल जेमीसन की गेंद पर बोल्ड हुए। इसके बाद भारतीय पारी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। आकिब नबी पांच, कुलदीप यादव एक, नमन धीर 21 और गुरनूर बराड़ दो रन बनाकर आउट हुए। नमन ने 24 गेंदों पर दो छक्के लगाए। भारत की पूरी टीम 26.4 ओवर में 89 रन पर सिमट गई। न्यूजीलैंड की ओर से मैट हेनरी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 27 रन देकर छह विकेट लिए। यह वनडे में उनका चौथा पांच विकेट हॉल है। मैथ्यू फिशर ने 31 रन देकर तीन विकेट झटके, जबकि काइल जेमीसन को एक सफलता मिली। न्यूजीलैंड ने यह मुकाबला 244 रन से जीत लिया।