विदेशी रोगों और कीटों के प्रवेश के लिए दरवाजे खुले हैं: चहल

डॉ. चहल ने कहा कि हॉलैंड, इटली समेत विभिन्न देशों से सेब के पौधे मंगवाए जा रहे हैं। इनके साथ विदेशी रोगों और कीटों के प्रवेश के लिए दरवाजे खुले हैं। ऐसे में आयातित पौध सामग्री की गुणवत्ता की जांच और उचित निगरानी बेहद जरूरी है। कोई गंभीर बीमारी बगीचों तक पहुंच गई तो उसका असर लंबे समय तक सेब उत्पादन पर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि विदेशों से आने वाले पौधों को विशेषज्ञ संस्थानों की निगरानी में करीब दो महीने तक क्वारंटीन में रखने का कानून तो है पर ऐसा हो नहीं रहा। उन्होंने सवाल उठाया कि निगरानी की इस व्यवस्था को बनाने के लिए जिम्मेवार तय बागवानी विश्वविद्यालय नौणी भी अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है।