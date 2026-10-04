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Chamba News: घास काटते समय खाई में गिरी महिला, मौत

Sun, 04 Oct 2026 10:26 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sun, 04 Oct 2026 10:26 PM IST
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Woman dies after falling into a ditch while cutting grass.
चंबा। उपमंडल चुराह की ग्राम पंचायत चांजू में घास काटते समय गहरी खाई में गिरने से 46 वर्षीय महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान देई पत्नी तेज सिंह निवासी गांव डाका, तहसील चुराह के रूप में हुई है।
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हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। जानकारी के अनुसार देई देवी रोजाना की तरह घास काटने के लिए घर से निकली थी। घास काटते समय अचानक संतुलन बिगड़ने से वह गहरी खाई में जा गिरी। गंभीर चोटें लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे तथा पुलिस को सूचित किया। पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव कब्जे में लिया और हादसे के कारणों की जांच शुरू की। रविवार को शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस अधीक्षक चंबा विजय कुमार सकलानी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में महिला की मौत खाई में गिरने से हुई है। संवाद
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