Chamba News: काम की बात
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Wed, 26 Aug 2026 10:38 PM IST
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काम की बात
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स्वास्थ्य सेवाएं... धरवाला क्षेत्र की जनता और श्री मणिमहेश यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चूड़ी धरवाला में दिन-रात स्वास्थ्य सेवाएं शुरू कर दी गई हैं।
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आज खास
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क्रिकेट : मिंजर मेला क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल चंबा चौगान में शिवम इलेवन और थनोला के बीच सुबह 10 बजे खेला जाएगा।
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शिविर : चंबा में जनगणना को लेकर प्रशिक्षण शिविर सुबह 10 बजे से होगा।
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10 बजे : डलहौजी में निशुल्क चिकित्सा शिविर शिविर सुबह 10 बजे से होगा।
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बैठक : एक सितंबर को आयोजित होने वाले चालक दिवस को लेकर बालू में बैठक सुबह 10:30 बजे होगी।
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प्रशिक्षण : भरमौर में जनगणना को लेकर प्रशिक्षण शिविर सुबह 10 बजे से आयोजित होगा।
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मेडिकल कॉलेज चंबा ओपीडी-कमरा नंबर
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बाल रोग : डॉ. विजय यादव (कमरा नंबर-311)। द्वितीय मंजिल ओपीड़ी।
मेडिसिन : डॉ. उमर जलाली (कमरा नंबर-213)। प्रथम मंजिल।
नेत्र ओपीडी : डॉ आदित्य (कमरा नंबर-423)।चतुर्थ मंजिल।
आर्थो : डॉ. मानिक सहगल (कमरा नंबर-207)। प्रथम मंजिल।
गायनी : डॉ. सोनम(कमरा नंबर-311)। द्वितीय मंजिल।
सर्जरी : डॉ. रोहित(कमरा नंबर-209)। प्रथम मंजिल।
त्वचा रोग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317)। द्वितीय मंजिल।
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- आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
- आपातकालीन नंबर- 01899-222392
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स्वास्थ्य सेवाएं... धरवाला क्षेत्र की जनता और श्री मणिमहेश यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चूड़ी धरवाला में दिन-रात स्वास्थ्य सेवाएं शुरू कर दी गई हैं।
आज खास
क्रिकेट : मिंजर मेला क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल चंबा चौगान में शिवम इलेवन और थनोला के बीच सुबह 10 बजे खेला जाएगा।
शिविर : चंबा में जनगणना को लेकर प्रशिक्षण शिविर सुबह 10 बजे से होगा।
10 बजे : डलहौजी में निशुल्क चिकित्सा शिविर शिविर सुबह 10 बजे से होगा।
बैठक : एक सितंबर को आयोजित होने वाले चालक दिवस को लेकर बालू में बैठक सुबह 10:30 बजे होगी।
प्रशिक्षण : भरमौर में जनगणना को लेकर प्रशिक्षण शिविर सुबह 10 बजे से आयोजित होगा।
मेडिकल कॉलेज चंबा ओपीडी-कमरा नंबर
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बाल रोग : डॉ. विजय यादव (कमरा नंबर-311)। द्वितीय मंजिल ओपीड़ी।
मेडिसिन : डॉ. उमर जलाली (कमरा नंबर-213)। प्रथम मंजिल।
नेत्र ओपीडी : डॉ आदित्य (कमरा नंबर-423)।चतुर्थ मंजिल।
आर्थो : डॉ. मानिक सहगल (कमरा नंबर-207)। प्रथम मंजिल।
गायनी : डॉ. सोनम(कमरा नंबर-311)। द्वितीय मंजिल।
सर्जरी : डॉ. रोहित(कमरा नंबर-209)। प्रथम मंजिल।
त्वचा रोग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317)। द्वितीय मंजिल।
- आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
- आपातकालीन नंबर- 01899-222392