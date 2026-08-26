Chamba News: काम की बात

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स्वास्थ्य सेवाएं... धरवाला क्षेत्र की जनता और श्री मणिमहेश यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चूड़ी धरवाला में दिन-रात स्वास्थ्य सेवाएं शुरू कर दी गई हैं।आज खासक्रिकेट : मिंजर मेला क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल चंबा चौगान में शिवम इलेवन और थनोला के बीच सुबह 10 बजे खेला जाएगा।शिविर : चंबा में जनगणना को लेकर प्रशिक्षण शिविर सुबह 10 बजे से होगा।10 बजे : डलहौजी में निशुल्क चिकित्सा शिविर शिविर सुबह 10 बजे से होगा।बैठक : एक सितंबर को आयोजित होने वाले चालक दिवस को लेकर बालू में बैठक सुबह 10:30 बजे होगी।प्रशिक्षण : भरमौर में जनगणना को लेकर प्रशिक्षण शिविर सुबह 10 बजे से आयोजित होगा।मेडिकल कॉलेज चंबा ओपीडी-कमरा नंबरबाल रोग : डॉ. विजय यादव (कमरा नंबर-311)। द्वितीय मंजिल ओपीड़ी।मेडिसिन : डॉ. उमर जलाली (कमरा नंबर-213)। प्रथम मंजिल।नेत्र ओपीडी : डॉ आदित्य (कमरा नंबर-423)।चतुर्थ मंजिल।आर्थो : डॉ. मानिक सहगल (कमरा नंबर-207)। प्रथम मंजिल।गायनी : डॉ. सोनम(कमरा नंबर-311)। द्वितीय मंजिल।सर्जरी : डॉ. रोहित(कमरा नंबर-209)। प्रथम मंजिल।त्वचा रोग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317)। द्वितीय मंजिल।- आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।- आपातकालीन नंबर- 01899-222392