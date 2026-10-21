Chamba News: गुडाथा के पास सड़क से नीचे गिरा ट्रैक्टर, चालक घायल

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शिकायत के मुताबिक ट्रैक्टर मैहला की तरफ से आ रहा था। गुडाथा के पास तेज रफ्तार के चलते ट्रैक्टर सड़क से नीचे गिर गया। शिकायतकर्ता ने हादसे के लिए चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार को जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि थाना सदर में अभियोग संख्या 234/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 281 और 125(ए) में प्राथमिकी दर्ज की गई है। संवाद

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चंबा। सदर थाना के तहत गुडाथा के पास एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गिर गया। हादसे में ट्रैक्टर चालक घायल हो गया। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता शमौन निवासी गुडाथा ने ट्रैक्टर चालक चैनो निवासी गांव लिल्ह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है।