Chamba News: तीन माह से बंद 10 रुपये वाली ई-कार्ट सेवा

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संवाद न्यूज एजेंसीचंबा। शहर में 10 रुपये में भरमौर चौक से मेडिकल कॉलेज तक सफर करवाने वाली ई-कार्ट सेवा पिछले तीन माह से बंद है। टैक्सी चालकों के विरोध के बाद बंद हुई इस सुविधा के दोबारा शुरू न होने से बुजुर्गों, मरीजों और पर्यटकों को सस्ते सफर का इंतजार है।राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत शुरू की गई इस सेवा का उद्देश्य शहर में किफायती और प्रदूषण रहित परिवहन उपलब्ध करवाना था। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सदर विधायक की मौजूदगी में मिलेनियम गेट से ई-कार्ट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। मेडिकल कॉलेज से भरमौर चौक तक चलने वाली इस इलेक्ट्रिक गाड़ी का किराया 10 रुपये तय किया गया था, लेकिन सेवा कुछ ही महीनों में बंद हो गई।वरिष्ठ नागरिक रविंद्र सिंह किश्तवाड़िया, सुरेश कुमार, सोनू कुमार, कुलदीप कुमार और डीके सोनी ने कहा कि ई-कार्ट बुजुर्गों और मरीजों के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचने का किफायती विकल्प थी। उन्होंने मांग की कि संबंधित पक्षों से बातचीत कर समस्या का समाधान निकाला जाए, ताकि आम लोगों को यह सुविधा दोबारा मिल सके। उधर, एनएयूएलएम की मैनेजर रुचि महाजन ने बताया कि कुछ लोगों के विरोध के कारण ई-कार्ट सेवा बंद की गई है।