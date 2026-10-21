फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   The HRTC bus broke down less than a kilometer into the journey.

Chamba News: एक किमी से पहले ही जवाब दे गई एचआरटीसी बस

Wed, 21 Oct 2026 10:39 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Wed, 21 Oct 2026 10:39 PM IST
विज्ञापन
The HRTC bus broke down less than a kilometer into the journey.
चंबा-चलूंज रूट पर भट्टीनाला में खराबी, सड़क पर लगा जाम
विज्ञापन

सप्ताह भर में पांच रूटों पर बसें खराब, यात्रियों की बढ़ी परेशानी
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। चंबा-चलूंज रूट पर बीते मंगलवार दोपहर एचआरटीसी की बस सफर शुरू करने के कुछ ही देर बाद भट्टीनाला के पास खराब हो गई।
करीब 50 किलोमीटर लंबे रूट पर निकली बस एक किलोमीटर का सफर भी पूरा नहीं कर पाई थी कि तकनीकी खराबी के चलते बीच सड़क पर खड़ी हो गई। इससे बस में सवार यात्रियों को इंतजार करना पड़ा, वहीं सड़क पर वाहनों की कतारें लगने से यातायात भी प्रभावित हुआ।
यात्रियों के अनुसार बस दोपहर करीब दो बजे चंबा से चलूंज के लिए रवाना हुई थी। भट्टीनाला के पास अचानक खराबी आने से बस आगे नहीं बढ़ सकी। सड़क पर बस खड़ी होने से दोनों ओर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। इसके बाद मेकेनिक को मौके पर बुलाया गया। मरम्मत के बाद बस को दोबारा रूट पर रवाना किया गया।
विज्ञापन

यात्री पुष्पा कुमारी, मीना कुमारी, देवराज कुमार, सचिन कुमार और विकास कुमार ने कहा कि एचआरटीसी की बसों में बार-बार तकनीकी खराबी आने से यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने मांग की कि बसों को रूट पर भेजने से पहले उनकी तकनीकी जांच की जाए, ताकि बीच रास्ते में सफर बाधित न हो। उधर, अड्डा प्रभारी सरदार मोहम्मद ने बताया कि बस में तकनीकी खराबी आई थी। मैकेनिक ने मौके पर पहुंचकर इसे ठीक कर दिया और बस को रूट पर भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

--
एक सप्ताह में पांच रूटों पर खराब हुईं बसें
पिछले एक सप्ताह में डलहौजी-भुनाड़, चंबा-लंगेरा, चंबा-बोगा, चंबा-पुखरी और चंबा-कलौता रूट पर भी बसें खराब हो चुकी हैं। लगातार सामने आ रही घटनाओं से बसों के रखरखाव और समय पर तकनीकी जांच की जरूरत फिर सामने आई है।
--
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed