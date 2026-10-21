Chamba News: मुख्यमंत्री के होली दौरे की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने किया निरीक्षण

संवाद न्यूज एजेंसीचंबा। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित होली दौरे को लेकर बुधवार को शासन-प्रशासन की टीम ने क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने दौरे से संबंधित व्यवस्थाओं और तैयारियों का जायजा लिया।निरीक्षण में एडीएम भरमौर विकास शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के प्रवास को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। अधिकारियों के होली पहुंचने से क्षेत्र में प्रस्तावित दौरे को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। दौरे के मद्देनजर प्रशासन की ओर से आवश्यक प्रबंधों को लेकर संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है, जिससे मुख्यमंत्री के प्रवास के दौरान व्यवस्थाएं सुचारू बनी रहें। हालांकि, मुख्यमंत्री के दौरे की तिथि, प्रस्तावित कार्यक्रम और निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। संवाद