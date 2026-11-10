Chamba News: चांजू जल विद्युत परियोजना में छठे दिन भी हड़ताल जारी

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स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग पर अड़ेसंवाद न्यूज एजेंसीतीसा (चंबा)। एसीएनसी की 48 मेगावाट क्षमता वाली चांजू जलविद्युत परियोजना के पैकेज-2 में कामगारों की हड़ताल छठे दिन भी जारी रही। कंपनी प्रबंधन और कामगारों के बीच मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है। इस कारण परियोजना का कामकाज पूरी तरह ठप पड़ा है।कामगार स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने की मांग पर अड़े हैं। वे पहले हटाए गए कर्मचारियों को दोबारा काम पर रखने की भी मांग कर रहे हैं। कामगारों रूप सिंह, होशियारा राम, ईम चंद आदि ने आरोप लगाया कि कंपनी स्थानीय कर्मचारियों को पर्याप्त काम नहीं दे रही है। इसके बजाय परियोजना के कार्य छोटे ठेकेदारों को आवंटित किए जा रहे हैं। इससे लंबे समय से सेवाएं दे रहे स्थानीय कामगारों के रोजगार पर संकट पैदा हो गया है। कामगारों ने छह नवंबर को मानव संसाधन विभाग को लिखित पत्र सौंपकर अपनी मांगों से अवगत करवाया था।कामगारों ने प्रबंधन के 'नो वर्क, नो पे' नोटिस पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि काम उपलब्ध न होने पर जिम्मेदारी कामगारों पर डालना उचित नहीं है। हड़ताल को ग्राम पंचायत चांजू के प्रधान और उपप्रधान का भी समर्थन मिला है। परियोजना प्रबंधक पंकज चौधरी ने कहा कि जल्द कामगारों और कंपनी प्रबंधन के बीच बैठक होगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि कामगारों के हितों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिया जाएगा।