Chamba News: शिवम इलेवन ने सलूणी वॉरियर को 46 रन से हराया
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 04:46 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 04:46 AM IST
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सलूणी (चंबा)। बरोटी मैदान में चल रही चड़ास नाग प्रीमियर लीग के तहत खेले गए मुकाबले में शिवम इलेवन ने सलूणी वॉरियर को 46 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए शिवम इलेवन ने निर्धारित ओवरों में 125 रन बनाए। जवाब में सलूणी वॉरियर की टीम 79 रन पर ऑलआउट हो गई।
शिवम इलेवन की ओर से विक्की ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 49 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करते हुए सलूणी वॉरियर की ओर से बंटी ने सर्वाधिक 35 रन बनाए, लेकिन अन्य बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सके। गेंदबाजी में शिवम इलेवन के नीरज शर्मा ने दो महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। उनकी कसी हुई गेंदबाजी के आगे सलूणी वॉरियर के बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल पाए और पूरी टीम 79 रन पर पवेलियन लौट गई। मैच की जानकारी स्कोरर सोनू कुमार ने दी।
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शिवम इलेवन की ओर से विक्की ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 49 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करते हुए सलूणी वॉरियर की ओर से बंटी ने सर्वाधिक 35 रन बनाए, लेकिन अन्य बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सके। गेंदबाजी में शिवम इलेवन के नीरज शर्मा ने दो महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। उनकी कसी हुई गेंदबाजी के आगे सलूणी वॉरियर के बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल पाए और पूरी टीम 79 रन पर पवेलियन लौट गई। मैच की जानकारी स्कोरर सोनू कुमार ने दी।
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