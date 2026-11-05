Chamba News: होली-उतराला सड़क के लिए 18 करोड़, पांच स्कूल होंगे सीबीएसई

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पात्र महिलाओं को 1500 रुपये मासिक, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने का एलानसंवाद न्यूज एजेंसीभरमौर (चंबा)। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने होली-उतराला सड़क के निर्माण के लिए नाबार्ड के तहत 18 करोड़ रुपये स्वीकृत करने की घोषणा की।मुख्यमंत्री ने लिल्ह में आयोजित जनसभा में लिल्ह, होली, मैहला, भरमौर और सुनारा के स्कूलों को सीबीएसई से जोड़ने की घोषणा भी की। आगामी शैक्षणिक सत्र से इनमें सीबीएसई के तहत प्रवेश होंगे। इससे पहले सभी आवश्यक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चूड़ी, चड़ी और कुगती के स्कूलों को विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर अपग्रेड किया जाएगा। पीएमजीएसवाई के तहत 16 सड़कों को शामिल किया गया है। पैदल पुलों की मरम्मत के लिए भी बजट उपलब्ध करवाया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीपैड निर्माण की मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया।उन्होंने आपदा के दौरान सरकार के राहत कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि 24 घंटे में 75 हजार पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया। चंद्रताल में फंसे 375 लोगों को वायुसेना की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला। आपदा में पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए 23 हजार घरों के पुनर्निर्माण के लिए प्रभावित परिवारों को सात लाख रुपये तक की सहायता दी गई। पशुपालकों को भी आर्थिक मदद दी गई। सुक्खू ने कहा कि सरकार ने ओपीएस लागू कर कर्मचारियों को बुढ़ापे का सहारा दिया है। पात्र महिलाओं को 1500 रुपये मासिक सहायता, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा देने की योजना भी बताई। उन्होंने कहा कि अनाथ बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक सहायता दी जा रही है।