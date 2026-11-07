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Chamba News: राहुल गांधी ने चंद्रमणि कुलेठी के निधन पर भेजा शोक पत्र

Sat, 07 Nov 2026 09:45 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sat, 07 Nov 2026 09:45 PM IST
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Rahul Gandhi sent a condolence letter on the passing of Chandramani Kuleti
होली (चंबा)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने युवा कांग्रेस कार्यकर्ता दिवंगत चंद्रमणि कुलेठी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उनके परिजनों को संवेदना पत्र भेजा है।
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कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुरजीत भरमौरी ने उनके घर पहुंचकर परिजनों को यह पत्र सौंपा और दुख की घड़ी में परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने कहा कि किसी अपने को खोने का दुख अपूरणीय होता है। कांग्रेस पार्टी इस कठिन समय में शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ी है। गौरतलब है कि करीब दो सप्ताह पहले मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियों के दौरान करंट लगने से चंद्रमणि कुलेठी का निधन हो गया था। हाल ही में मुख्यमंत्री ने भी उनके घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की थी। संवाद
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