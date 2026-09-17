Chamba News: आईटीआई तकनीकी कर्मचारियों की पदोन्नति जल्द, 120 पद भरने की कवायद

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अगस्त 2023 से लंबित इंस्ट्रक्टरों की पदोन्नति पर विभाग ने जल्द कार्रवाई का दिया भरोसासंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। हिमाचल प्रदेश आईटीआई तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशक रोहित राठौर से मुलाकात कर कर्मचारियों की लंबित समस्याओं और सेवा संबंधी मांगों को उठाया।प्रतिनिधिमंडल ने अगस्त 2023 से लंबित इंस्ट्रक्टरों की पदोन्नति का मामला प्रमुखता से रखा।संघ ने कहा कि पदोन्नति प्रक्रिया लंबे समय से लंबित होने के कारण कर्मचारियों को समय पर सेवा लाभ और पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। निदेशक ने मामले को गंभीरता से सुनते हुए आवश्यक विभागीय प्रक्रिया जल्द आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया।उन्होंने बताया कि रिक्त पदों को भरने के लिए विभागीय स्तर पर प्रयास जारी हैं और करीब 120 पदों को भरने संबंधी कार्रवाई चल रही है। संघ ने इन पदों को जल्द भरने की मांग की, ताकि कर्मचारियों पर अतिरिक्त कार्यभार कम होने के साथ प्रशिक्षण व्यवस्था भी मजबूत हो सके।प्रतिनिधिमंडल ने 31 जुलाई 2015 के बाद सेवा में शेष रह गए कर्मचारियों से संबंधित नीति के मामले को भी उठाया। निदेशक ने इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई आगे बढ़ाने का भरोसा दिया। इसके अलावा आईटीआई प्रशिक्षणार्थियों के लिए नई वर्दी लागू करने की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की जानकारी भी दी गई। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार, महासचिव विशाल गौतम, कोषाध्यक्ष दिनेश कुमार डोगरा समेत अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे।