Chamba News: हाईवे पर निजी बस हुई अनियंत्रित, चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को हाईवे के किनारे स्थित दुकान से टकराकर रोक दिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना के दौरान बाजार में मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। अनियंत्रित बस को देखकर लोग इधर-उधर भागने लगे। हालांकि, गनीमत रही कि बस की चपेट में कोई राहगीर नहीं आया और सभी लोग बाल-बाल बच गए।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक ने समय रहते बस को नियंत्रित करने का प्रयास किया और उसे सड़क किनारे रोक दिया। इससे बस में सवार यात्रियों के साथ-साथ बाजार में मौजूद लोगों की जान भी बच गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर एकत्र हो गए। फिलहाल बस अनियंत्रित होने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हादसे में किसी के घायल होने की भी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। एसडीएम चंबा चिराग़ शर्मा ने बताया कि जानकारी मिली है। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।