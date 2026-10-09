Chamba News: कोटी में 350 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने की तैयारी

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बोर्ड ने उपभोक्ताओं को 15 दिन के भीतर राशि जमा करवाने का अल्टीमेटम दिया है। तय अवधि में भुगतान नहीं करने पर बिजली कनेक्शन अस्थायी रूप से काट दिए जाएंगे। कनेक्शन दोबारा जुड़वाने के लिए बकाया बिल के साथ 250 रुपये अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा।विद्युत उपमंडल कोटी के सहायक अधिशासी अभियंता अजय कुमार ने उपभोक्ताओं से निर्धारित समय में बिल जमा करवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नोटिस मिलने वाले उपभोक्ता समय रहते बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित करें, ताकि बिजली आपूर्ति बाधित होने से होने वाली परेशानी से बचा जा सके। संवाद