Chamba News: कोटी में 350 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने की तैयारी
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Fri, 09 Oct 2026 10:32 PM IST
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सरोल (चंबा)। बिजली बिल जमा न करवाने वाले उपभोक्ताओं पर विद्युत बोर्ड ने कार्रवाई की तैयारी कर ली है। विद्युत उपमंडल कोटी के तहत 350 उपभोक्ताओं को बकाया बिल जमा करवाने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। इन पर बोर्ड के कुल 2,99,420 रुपये बकाया हैं।
बोर्ड ने उपभोक्ताओं को 15 दिन के भीतर राशि जमा करवाने का अल्टीमेटम दिया है। तय अवधि में भुगतान नहीं करने पर बिजली कनेक्शन अस्थायी रूप से काट दिए जाएंगे। कनेक्शन दोबारा जुड़वाने के लिए बकाया बिल के साथ 250 रुपये अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा।
विद्युत उपमंडल कोटी के सहायक अधिशासी अभियंता अजय कुमार ने उपभोक्ताओं से निर्धारित समय में बिल जमा करवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नोटिस मिलने वाले उपभोक्ता समय रहते बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित करें, ताकि बिजली आपूर्ति बाधित होने से होने वाली परेशानी से बचा जा सके। संवाद
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बोर्ड ने उपभोक्ताओं को 15 दिन के भीतर राशि जमा करवाने का अल्टीमेटम दिया है। तय अवधि में भुगतान नहीं करने पर बिजली कनेक्शन अस्थायी रूप से काट दिए जाएंगे। कनेक्शन दोबारा जुड़वाने के लिए बकाया बिल के साथ 250 रुपये अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा।
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विद्युत उपमंडल कोटी के सहायक अधिशासी अभियंता अजय कुमार ने उपभोक्ताओं से निर्धारित समय में बिल जमा करवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नोटिस मिलने वाले उपभोक्ता समय रहते बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित करें, ताकि बिजली आपूर्ति बाधित होने से होने वाली परेशानी से बचा जा सके। संवाद
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