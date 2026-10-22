Chamba News: दो साल से फाइलों में अटकी पैराग्लाइडिंग, सफल ट्रायल के बाद भी इंतजार

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संवाद न्यूज एजेंसीसलूणी (चंबा)। सलूणी के भड़ेला और खरल में पैराग्लाइडिंग शुरू करने की योजना दो साल बाद भी सिरे नहीं चढ़ पाई है।वर्ष 2024 में यहां सफल ट्रायल के बाद क्षेत्र में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जगी थी, लेकिन इसके बाद योजना को आगे बढ़ाने के लिए कोई ठोस पहल नहीं हुई। स्थानीय लोग अब पर्यटन विभाग की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं।भड़ेला और खरल प्राकृतिक सुंदरता के साथ धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। यहां अंजनी माता और त्रियूंडी माता मंदिरों के आसपास पर्यटन गतिविधियां विकसित होने से पर्यटकों की आवाजाही बढ़ सकती है। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी पैदा होने की उम्मीद है।स्थानीय निवासी सुन्नी लाल, देस राज, विनीत कुमार और तेज राम ने बताया कि वर्ष 2024 में पैराग्लाइडिंग का ट्रायल सफल रहने से लोगों में उत्साह था। उम्मीद थी कि जल्द ही इसे शुरू करने की प्रक्रिया पूरी होगी, लेकिन दो साल बीतने के बाद भी योजना आगे नहीं बढ़ी। उन्होंने प्रशासन और पर्यटन विभाग से मामले में पहल कर पैराग्लाइडिंग शुरू करवाने की मांग की।कार्यकारी एसडीएम अनिल भारद्वाज ने बताया कि मामला उनके ध्यान में लाया गया है। इस संबंध में जिला पर्यटन अधिकारी से बातचीत की जाएगी, ताकि पैराग्लाइडिंग की संभावनाओं और योजना को आगे बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाए जा सकें।