Chamba News: बच्चों ने एक दिन संभाली शिक्षक की भूमिका

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीचंबा। राजकीय प्राथमिक पाठशाला दरकोटी में शिक्षक दिवस पर बच्चों ने एक दिन के लिए शिक्षक की भूमिका निभाई। विद्यार्थियों ने कक्षाओं का संचालन करने के साथ कॉपियां जांचीं, गृहकार्य दिया और एमडीएम, खेलकूद गतिविधियों तथा समय पर छुट्टी जैसी जिम्मेदारियां भी संभालीं। हाउस की बारी लगाने संबंधी गतिविधियों का संचालन भी बच्चों ने स्वयं किया।इससे पहले विद्यालय में शिक्षा संवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसएमसी अध्यक्ष आशा कुमारी ने की। विद्यालय प्रभारी सुनील जरियाल ने शिक्षा संवाद के उद्देश्य और विद्यालय के विकास में अभिभावकों व समुदाय की भूमिका पर प्रकाश डाला। बैठक में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, सुरक्षा, शैक्षणिक गुणवत्ता, विद्यालयी संसाधनों, अभिभावक सहभागिता और पर्यावरण संरक्षण सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। स्मार्ट कक्षाओं, डिजिटल तकनीक, ई-लर्निंग, पुस्तकालय, खेल मैदान और अन्य आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी विचार-विमर्श किया गया।शिक्षक दिवस पर विद्यार्थियों ने शिक्षकों को स्वयं बनाए कार्ड, पेन, चॉकलेट और फूल देकर सम्मानित किया तथा कविता वाचन किया। विद्यालय प्रभारी सुनील जरियाल ने डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि शिक्षक समाज निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने विद्यालय के विकास के लिए अभिभावकों और समुदाय के सहयोग को जरूरी बताया।