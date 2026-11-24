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चुवाड़ी (चंबा)। पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चुवाड़ी में आयोजित एनएसएस शिविर के स्वयंसेवियों ने सुबह छह बजे प्रभात फेरी निकाली। इस दौरान स्वयंसेवियों ने लोगों को जागरूकता और सामाजिक सहभागिता का संदेश दिया। स्वयंसेवी अनीता कुमारी, रजनी कुमारी, आकांक्षा, खुशी और पल्लवी ने बताया कि शिविर के दौरान वे प्रतिदिन निर्धारित गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। सुबह की शुरुआत प्रभात फेरी से होती है। इसके माध्यम से उनमें अनुशासन, सामूहिकता और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित हो रही है।