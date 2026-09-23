Chamba News: सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज 27 से चंबा प्रवास पर

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दोपहर बाद 2 बजे बचत भवन में सड़क सुरक्षा समिति बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। 29 सितंबर को पूर्वाह्न 11 बजे बचत भवन में आयोजित दिशा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अपराह्न 5 बजे डलहौजी के लिए प्रस्थान करेंगे। 30 सितंबर को पूर्वाह्न 11 बजे डलहौज़ी छावनी परिषद बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दोपहर बाद 2 बजे डलहौजी से जसूर के लिए प्रस्थान करेंगे। संवाद विज्ञापन



-- दोपहर बाद 2 बजे बचत भवन में सड़क सुरक्षा समिति बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। 29 सितंबर को पूर्वाह्न 11 बजे बचत भवन में आयोजित दिशा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अपराह्न 5 बजे डलहौजी के लिए प्रस्थान करेंगे। 30 सितंबर को पूर्वाह्न 11 बजे डलहौज़ी छावनी परिषद बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दोपहर बाद 2 बजे डलहौजी से जसूर के लिए प्रस्थान करेंगे। संवाद

चंबा। लोकसभा सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज 27 से 30 सितंबर तक जिला के प्रवास पर रहेंगे। 27 सितंबर को शाम 7 बजे वह चंबा पहुंचेंगे। 28 सितंबर को पूर्वाह्न 11 बजे ग्राम पंचायत करियां में बीएसएनएल के भारत नेट परियोजना का शुभारंभ करेंगे।