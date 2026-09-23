Chamba News: आयुर्वेद दिवस पर 66 लोगों की स्वास्थ्य जांच

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शिविर में लोगों के रक्तचाप और रक्त शर्करा की जांच की गई। चिकित्सकों ने स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक परामर्श देने के साथ जरूरत के अनुसार औषधियों का निशुल्क वितरण किया। योगाभ्यास भी करवाया गया। शिविर में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र सराहन की प्रभारी एवं आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉ. भारती वैद, एपीओ आरएएन आशीष कुमार और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नंद लाल मौजूद रहे। सराहन पंचायत की प्रधान रानो ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। लोगों को आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के महत्व और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक किया गया। संवाद

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साहो (चंबा)। 11वें आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र सराहन की ओर से निशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं चिकित्सा शिविर लगाया । इसमें करीब 66 लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया।