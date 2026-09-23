Chamba News: रात में भी खुलेंगे बाजार, कारोबार को मिलेगी नई रफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Wed, 23 Sep 2026 10:27 PM IST
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24 घंटे दुकानें, होटल, ढाबे और फूड जॉइंट खोलने की अनुमति का व्यापारियों ने किया स्वागत
शहरी और पर्यटन क्षेत्रों में अधिक फायदा, ग्रामीण इलाकों में सीमित लाभ की संभावना
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। प्रदेश सरकार की ओर से व्यापारिक प्रतिष्ठानों, होटल, ढाबा, रेस्तरां और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोलने की अनुमति देने के फैसले का व्यापारियों ने स्वागत किया है।
व्यापारियों का कहना है कि इससे कारोबार के लिए नए अवसर खुलेंगे और लोगों को देर रात तक खरीदारी व खान-पान की सुविधा मिल सकेगी। खासकर शहरों, पर्यटन स्थलों और अस्पतालों के आसपास इस व्यवस्था का अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में देर रात तक दुकानें खोलने की मांग और ग्राहकों की संख्या सीमित रहने की बात भी व्यापारियों ने कही है।
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सरकार का यह निर्णय स्वागत योग्य है। इसका अधिक लाभ शहरी और पर्यटन क्षेत्रों में मिलने की उम्मीद है। ग्रामीण इलाकों में लोग देर शाम के बाद कम ही घरों से निकलते हैं। - संजीव ठाकुर, प्रधान, व्यापार मंडल बनीखेत
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होटल, ढाबा, रेस्तरां और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए देर रात तक कारोबार करने के नए अवसर बनेंगे। व्यापारी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इसका लाभ उठा सकेंगे। - सुनील राणा, होटल व्यवसायी
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सरकार के इस निर्णय से जिले में कारोबार बढ़ने के साथ लोगों को भी सहूलियत मिलेगी। प्रदेश सरकार का यह फैसला बेहतरीन है। इसका हरेक वर्ग को लाभ मिलेगा। - कुलभूषण धीमान, प्रधान, व्यापार मंडल चुवाड़ी
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देर रात को भोजन की तलाश में भटकने वाले लोगों को भी अब परेशानी नहीं होगी। खासकर मरीजों और राहगीरों को भोजन के लिए दर-दर नहीं भटकना पड़ेगा। -दिनेश गुप्ता, ढाबा संचालक
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पहले देर रात तक दुकानें खोलने पर चालान होने का का डर लगा रहता था। अब सरकार के इस फैसले से कारोबारियों को राहत मिलेगी। - वीरेंद्र महाजन, प्रधान, व्यापार मंडल चंबा
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रात में भी दुकानें खुली रहने से पर्यटकों के अलावा अस्पतालों में भर्ती मरीजों और तीमारदारों को भी देर रात को जरूरी सामान उपलब्ध हो सकेगा। - आरिफ मलिक, दुकानदार
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शहरी और पर्यटन क्षेत्रों में अधिक फायदा, ग्रामीण इलाकों में सीमित लाभ की संभावना
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। प्रदेश सरकार की ओर से व्यापारिक प्रतिष्ठानों, होटल, ढाबा, रेस्तरां और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोलने की अनुमति देने के फैसले का व्यापारियों ने स्वागत किया है।
व्यापारियों का कहना है कि इससे कारोबार के लिए नए अवसर खुलेंगे और लोगों को देर रात तक खरीदारी व खान-पान की सुविधा मिल सकेगी। खासकर शहरों, पर्यटन स्थलों और अस्पतालों के आसपास इस व्यवस्था का अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में देर रात तक दुकानें खोलने की मांग और ग्राहकों की संख्या सीमित रहने की बात भी व्यापारियों ने कही है।
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सरकार का यह निर्णय स्वागत योग्य है। इसका अधिक लाभ शहरी और पर्यटन क्षेत्रों में मिलने की उम्मीद है। ग्रामीण इलाकों में लोग देर शाम के बाद कम ही घरों से निकलते हैं। - संजीव ठाकुर, प्रधान, व्यापार मंडल बनीखेत
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होटल, ढाबा, रेस्तरां और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए देर रात तक कारोबार करने के नए अवसर बनेंगे। व्यापारी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इसका लाभ उठा सकेंगे। - सुनील राणा, होटल व्यवसायी
सरकार के इस निर्णय से जिले में कारोबार बढ़ने के साथ लोगों को भी सहूलियत मिलेगी। प्रदेश सरकार का यह फैसला बेहतरीन है। इसका हरेक वर्ग को लाभ मिलेगा। - कुलभूषण धीमान, प्रधान, व्यापार मंडल चुवाड़ी
देर रात को भोजन की तलाश में भटकने वाले लोगों को भी अब परेशानी नहीं होगी। खासकर मरीजों और राहगीरों को भोजन के लिए दर-दर नहीं भटकना पड़ेगा। -दिनेश गुप्ता, ढाबा संचालक
पहले देर रात तक दुकानें खोलने पर चालान होने का का डर लगा रहता था। अब सरकार के इस फैसले से कारोबारियों को राहत मिलेगी। - वीरेंद्र महाजन, प्रधान, व्यापार मंडल चंबा
रात में भी दुकानें खुली रहने से पर्यटकों के अलावा अस्पतालों में भर्ती मरीजों और तीमारदारों को भी देर रात को जरूरी सामान उपलब्ध हो सकेगा। - आरिफ मलिक, दुकानदार