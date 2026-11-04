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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   Man falls onto the banks of the Ravi river below the new bus stand; rescued by the fire department.

Chamba News: नए बस स्टैंड के नीचे रावी तट पर गिरा व्यक्ति, दमकल विभाग ने बचाया

Wed, 04 Nov 2026 10:34 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Wed, 04 Nov 2026 10:34 PM IST
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Man falls onto the banks of the Ravi river below the new bus stand; rescued by the fire department.
चंबा। शहर के नए बस स्टैंड के नीचे बुधवार सुबह रावी नदी के तट पर गिरे व्यक्ति को दमकल विभाग की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला और बेसुध हालत में उपचार के लिए पंडित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पहुंचाया।
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जानकारी के अनुसार व्यक्ति सुबह करीब आठ बजे रावी तट पर गिरा था। उसकी पहचान आधार कार्ड के आधार पर पप्पू पुत्र पूर्ण चंद निवासी गांव थल्ला, तहसील भरमौर के रूप में हुई है। फिलहाल उसके नदी तट पर गिरने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि व्यक्ति बेसुध हालत में मिला था। उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। संवाद
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