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परिसर साक्षात्कार ... जिला रोजगार कार्यालय बालू में परिसर साक्षात्कार का आयोजन 2 दिसंबर को किया जाएगा। यह जानकारी रोजगार अधिकारी जितेंद्र वर्मा ने दी।

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आज खास

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खेलकूद

क्रिकेट : चंबा चौगान में क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत सुबह 9 बजे यूएसए और राजनगर के बीच मैच खेला जाएगा।

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शिविर

जागरूकता : साहो में अल्पसंख्यकों एवं दिव्यांगजनों के लिए जागरूकता शिविर सुबह 10 बजे होगा।

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योगाभ्यास : सीनियर सेकेंडरी स्कूल नैनीखड्ड में एनएसएस शिविर के दौरान सुबह 8 बजे स्वयंसेवी योगाभ्यास करेंगे।

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सफाई : सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरोल में एनएसएस शिविर के दौरान स्वयंसेवी परिसर के आसपास सुबह 10 बजे सफाई करेंगे।

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धार्मिक

भजन-कीर्तन : लक्ष्मी नारायण मंदिर में अपराह्न 5 बजे महिलाएं भजन-कीर्तन करेंगी।

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मेडिकल कॉलेज चंबा ओपीड़ी

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बाल रोग विभाग : डॉ. आरके सूर्या और डॉ. इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तल

मेडिसिन विभाग : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तल

नेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तल

आर्थो विभाग : डॉ. मानिक (कमरा नंबर-207) प्रथम तल

गायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तल

सर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद और डॉ. रोहित (कमरा नंबर-209) प्रथम तल

त्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तल

आपातकालीन नंबर 01899-222392

नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।

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काम की बात