Chamba News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Thu, 26 Nov 2026 10:42 PM IST
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काम की बात
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परिसर साक्षात्कार ... जिला रोजगार कार्यालय बालू में परिसर साक्षात्कार का आयोजन 2 दिसंबर को किया जाएगा। यह जानकारी रोजगार अधिकारी जितेंद्र वर्मा ने दी।
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आज खास
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खेलकूद
क्रिकेट : चंबा चौगान में क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत सुबह 9 बजे यूएसए और राजनगर के बीच मैच खेला जाएगा।
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शिविर
जागरूकता : साहो में अल्पसंख्यकों एवं दिव्यांगजनों के लिए जागरूकता शिविर सुबह 10 बजे होगा।
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योगाभ्यास : सीनियर सेकेंडरी स्कूल नैनीखड्ड में एनएसएस शिविर के दौरान सुबह 8 बजे स्वयंसेवी योगाभ्यास करेंगे।
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सफाई : सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरोल में एनएसएस शिविर के दौरान स्वयंसेवी परिसर के आसपास सुबह 10 बजे सफाई करेंगे।
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धार्मिक
भजन-कीर्तन : लक्ष्मी नारायण मंदिर में अपराह्न 5 बजे महिलाएं भजन-कीर्तन करेंगी।
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मेडिकल कॉलेज चंबा ओपीड़ी
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बाल रोग विभाग : डॉ. आरके सूर्या और डॉ. इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तल
मेडिसिन विभाग : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तल
नेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तल
आर्थो विभाग : डॉ. मानिक (कमरा नंबर-207) प्रथम तल
गायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तल
सर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद और डॉ. रोहित (कमरा नंबर-209) प्रथम तल
त्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तल
आपातकालीन नंबर 01899-222392
नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।
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परिसर साक्षात्कार ... जिला रोजगार कार्यालय बालू में परिसर साक्षात्कार का आयोजन 2 दिसंबर को किया जाएगा। यह जानकारी रोजगार अधिकारी जितेंद्र वर्मा ने दी।
आज खास
खेलकूद
क्रिकेट : चंबा चौगान में क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत सुबह 9 बजे यूएसए और राजनगर के बीच मैच खेला जाएगा।
शिविर
जागरूकता : साहो में अल्पसंख्यकों एवं दिव्यांगजनों के लिए जागरूकता शिविर सुबह 10 बजे होगा।
योगाभ्यास : सीनियर सेकेंडरी स्कूल नैनीखड्ड में एनएसएस शिविर के दौरान सुबह 8 बजे स्वयंसेवी योगाभ्यास करेंगे।
सफाई : सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरोल में एनएसएस शिविर के दौरान स्वयंसेवी परिसर के आसपास सुबह 10 बजे सफाई करेंगे।
धार्मिक
भजन-कीर्तन : लक्ष्मी नारायण मंदिर में अपराह्न 5 बजे महिलाएं भजन-कीर्तन करेंगी।
मेडिकल कॉलेज चंबा ओपीड़ी
बाल रोग विभाग : डॉ. आरके सूर्या और डॉ. इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तल
मेडिसिन विभाग : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तल
नेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तल
आर्थो विभाग : डॉ. मानिक (कमरा नंबर-207) प्रथम तल
गायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तल
सर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद और डॉ. रोहित (कमरा नंबर-209) प्रथम तल
त्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तल
आपातकालीन नंबर 01899-222392
नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।