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चंबा में खाद्य जांच लैब नहीं होने से दूसरे जिलों में भेजने पड़ते हैं सैंपल, कार्रवाई प्रभावितप्रवीण कुमारचंबा। लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले खाद्य कारोबारियों पर शिकंजा कसने की स्वास्थ्य विभाग की कोशिशें जांच रिपोर्ट में देरी के कारण कमजोर पड़ रही हैं।विभागीय अधिकारी बाजार से समय पर सैंपल तो एकत्रित कर लेते हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट मिलने में करीब दो महीने लग रहे हैं। जबकि निर्धारित प्रक्रिया के तहत 14 दिनों में रिपोर्ट मिलनी चाहिए। ऐसे में मिलावट की पुष्टि होने तक संबंधित खाद्य सामग्री का पूरा स्टॉक बिक चुका होता है। नतीजतन, गड़बड़ी सामने आने के बावजूद कारोबारियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है।हाल ही में दो महीने पहले लिए गए पनीर के चार सैंपल मिस ब्रांडेड पाए गए हैं। हालांकि, रिपोर्ट आने तक संबंधित पनीर बाजार में बिक चुका होगा। समय पर जांच परिणाम मिलें तो विभाग संबंधित उत्पाद की बिक्री पर रोक लगाने और नियमों के तहत कार्रवाई करने में सक्षम हो सकता है। खराब मिठाई या अन्य खाद्य सामग्री मिलने पर अधिकारी उसे मौके पर नष्ट भी करवाते हैं, लेकिन जांच रिपोर्ट में देरी पूरी कार्रवाई को प्रभावित कर रही है।स्थानीय लोगों में सुरेंद्र कुमार, चमन सिंह, योगराज, केवल, मनोज कुमार और करण ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग हर साल खाद्य पदार्थों के 100 से अधिक सैंपल एकत्रित करता है। इनमें मिठाई, दूध, पनीर सहित कई उत्पाद शामिल होते हैं। अधिकारियों की ओर से बाजारों में निरीक्षण और नमूने लेने की प्रक्रिया नियमित रूप से की जाती है, लेकिन रिपोर्ट देर से मिलने के कारण मिलावट करने वालों पर समय रहते कार्रवाई नहीं हो पाती।दरअसल, चंबा जिले में खाद्य पदार्थों की जांच के लिए अपनी प्रयोगशाला नहीं है। ऐसे में सैंपल दूसरे स्थानों पर भेजने पड़ते हैं। इस व्यवस्था के चलते जांच प्रक्रिया लंबी खिंच जाती है। जब तक रिपोर्ट विभाग तक पहुंचती है, तब तक संबंधित उत्पाद बाजार से बिक चुका होता है। इससे मिलावट की पुष्टि के बावजूद उपभोक्ताओं को तत्काल राहत दिलाने और दोषियों पर कार्रवाई करने की चुनौती बनी रहती है।मिंजर मेले में भी रिपोर्ट का इंतजारमिंजर मेले के दौरान हर साल खाद्य पदार्थों के 25 से 30 सैंपल जांच के लिए लिए जाते हैं। इनकी रिपोर्ट मेला समाप्त होने के बाद मिलती है। तब तक बाहरी कारोबारी अपना सामान बेचकर लौट चुके होते हैं। दिवाली, होली और अन्य त्योहारों पर भी विभाग दर्जनों नमूने एकत्रित करता है, लेकिन रिपोर्ट आने में महीनों लगने से संबंधित अवधि में कार्रवाई का अवसर निकल जाता है।जिले में लैब खोलने के लिए भेजेंगे प्रस्तावउपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने बताया कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के लिए नियमित रूप से सैंपल लिए जा रहे हैं। प्रयोगशाला से रिपोर्ट मिलने में देरी हो रही है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार को चंबा में खाद्य जांच प्रयोगशाला खोलने का प्रस्ताव भेजा जाएगा।