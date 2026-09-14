Chamba News: सिटी में आज

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नाम पंजीकृत करवाएं... जल शक्ति विभाग में जूनियर ड्राफ्ट्समैन सिविल के 7 पद भरे जाएंगे। अभ्यर्थी 17 सितंबर तक रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीकृत, अद्यतन करवाना सुनिश्चित करें।धार्मिकआस्था : दशनामी अखाड़ा की छड़ी दुर्गठी से भरमौर के लिए सुबह 10 बजे प्रस्थान करेगी।छड़ी रवाना होगी : चरपट नाथ की छड़ी सुबह 10 बजे जुलाहकड़ी से भरमौर के लिए रवाना होगी।पूजा-अर्चना : मुगला स्थित हनुमान मंदिर में अपराह्न 4 बजे से पूजा-अर्चना की जाएगी।खेलकूदप्रतियोगिता : कियाणी में चल रही खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान सुबह 8 बजे से मैच खेले जाएंगे।बैठक : भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ की बैठक चंबा में सुबह 10 बजे आयोजित होगी।मेडिकल कॉलेज चंबा ओपीडी-कमरा नंबरबाल रोग : डॉ. विजय यादव (कमरा नंबर-311)। सेकेंड फ्लोरमेडिसिन : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213)। फर्स्ट फ्लोर ।नेत्र ओपीडी : डॉ इयति (कमरा नंबर-423)। फोर्थ फ्लोर।आर्थो : डॉ. अनुज (कमरा नंबर-207)। फर्स्ट फ्लोर।गायनी : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311)। सेकेंड फ्लोर।सर्जरी : डॉ. अरविंद (कमरा नंबर-209)। फर्स्ट फ्लोर।त्वचा रोग : डॉ. रितु(कमरा नंबर-317)। सेकेंड फ्लोर।- आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।- आपातकालीन नंबर- 01899-222392