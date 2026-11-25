Chamba News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Wed, 25 Nov 2026 10:08 PM IST
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काम की बात
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बिजली बंद रहेगी... विद्युत उपमंडल तीसा के अधीन आते 33 केवी लाइन की मरम्मत के चलते खुशनगरी और झझाकोठी फीडर के तहत आते क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सुबह 9 से लेकर शाम 6 बजे तक बंद रहेगी।
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आज खास
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बैठक
चर्चा : तेलका यूथ क्लब के पदाधिकारी सुबह 10 बजे सार्वजनिक लाइब्रेरी में प्रतियोगी किताबों की संख्या बढ़ाने के लिए बैठक में चर्चा करेंगे।
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शिक्षा
योगाभ्यास : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सरोल में एनएसएस शिविर के दौरान स्वयंसेवी सुबह 7 बजे योगाभ्यास करेंगे।
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सालाना समारोह : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तेलका में सुबह 10 बजे स्कूल का सालाना समारोह और संविधान दिवस मनाया जाएगा।
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जागरूकता
शिविर : ग्राम पंचायत सिंगी में पूर्वाह्न 11 बजे कृषि विभाग की ओर से किसानों को शिविर में खेतों के बारे में जागरूक किया जाएगा।
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अभियान : बाल विकास परियोजना की ओर से पूर्वाह्न 11 बजे चुवाड़ी में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं योजना के तहत जागरूकता अभियान कार्यक्रम आयोजित होगा।
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मेडिकल कॉलेज चंबा
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बाल रोग विभाग : डॉ. विजय यादव (कमरा नंबर-311) दूसरा तल
मेडिसिन विभाग : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तल
नेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तल
आर्थो विभाग : डॉ. अनुज (कमरा नंबर-207) प्रथम तल
गायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तल
सर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद (कमरा नंबर-209) प्रथम तल
त्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तल
आपातकालीन नंबर 01899-222392
नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।
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बिजली बंद रहेगी... विद्युत उपमंडल तीसा के अधीन आते 33 केवी लाइन की मरम्मत के चलते खुशनगरी और झझाकोठी फीडर के तहत आते क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सुबह 9 से लेकर शाम 6 बजे तक बंद रहेगी।
आज खास
बैठक
चर्चा : तेलका यूथ क्लब के पदाधिकारी सुबह 10 बजे सार्वजनिक लाइब्रेरी में प्रतियोगी किताबों की संख्या बढ़ाने के लिए बैठक में चर्चा करेंगे।
शिक्षा
योगाभ्यास : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सरोल में एनएसएस शिविर के दौरान स्वयंसेवी सुबह 7 बजे योगाभ्यास करेंगे।
सालाना समारोह : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तेलका में सुबह 10 बजे स्कूल का सालाना समारोह और संविधान दिवस मनाया जाएगा।
जागरूकता
शिविर : ग्राम पंचायत सिंगी में पूर्वाह्न 11 बजे कृषि विभाग की ओर से किसानों को शिविर में खेतों के बारे में जागरूक किया जाएगा।
अभियान : बाल विकास परियोजना की ओर से पूर्वाह्न 11 बजे चुवाड़ी में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं योजना के तहत जागरूकता अभियान कार्यक्रम आयोजित होगा।
मेडिकल कॉलेज चंबा
बाल रोग विभाग : डॉ. विजय यादव (कमरा नंबर-311) दूसरा तल
मेडिसिन विभाग : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तल
नेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तल
आर्थो विभाग : डॉ. अनुज (कमरा नंबर-207) प्रथम तल
गायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तल
सर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद (कमरा नंबर-209) प्रथम तल
त्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तल
आपातकालीन नंबर 01899-222392
नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।