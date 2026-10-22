Chamba News: सिटी में आज

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ई-केवाईसी होगी... सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को ई-केवाईसी करवानी होगी। यह जानकारी जिला कल्याण अधिकारी मंजुल ने दी। उन्होंने शेष रहे पेंशन धारकों से आह्वान किया है कि वे जल्द से जल्द ई-केवाईसी करवा लें।

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आज खास

शिक्षा

वार्षिकोत्सव : डलहौजी हिलटॉप स्कूल में वार्षिक समारोह का आयोजन सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा।

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खेलकूद प्रशिक्षण : हरिपुर स्थित एचपीसीए क्रिकेट अकादमी में विशेष प्रशिक्षण सुबह 7 बजे से 9 बजे तक किया जाएगा।

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अभ्यास सत्र : पुलिस मैदान बारगाह में बास्केटबॉल कोर्ट में अभ्यास सत्र का आयोजन सुबह 8 बजे किया जाएगा।

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दौरा

अवलोकन : राज्यपाल कविंद्र गुप्ता चंबा प्रवास पर रहेंगे और दोपहर 2 बजे खज्जियार का अवलोकन करेंगे।

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मेडिकल कॉलेज चंबा ओपीड़ी

बाल रोग विभाग : डॉ. आरके सूर्या और डॉ. इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तल

मेडिसिन विभाग : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तल

नेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तल

आर्थो विभाग : डॉ. मानिक (कमरा नंबर-207) प्रथम तल

गायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तल

सर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद और डॉ. रोहित (कमरा नंबर-209) प्रथम तल

त्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तल

आपातकालीन नंबर 01899-222392

नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।

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काम की बात