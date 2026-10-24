Chamba News: सिटी में आज

विज्ञापन



बैठक

मंथन : हिंदू सेवा समिति जुलाहकड़ी-हरदासपुरा की बैठक पूर्वाह्न 11:30 बजे होगी। इसमें विभिन्न मुद्दों पर मंथन होगा।

--

दौरा

उद्घाटन : शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर राजकीय उच्च विद्यालय सैहली के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन सुबह 10 बजे करेंगे।

--

प्रदर्शनी

समापन : चंबा चौगान में हिमाचल एक्सपो मेगा प्रदर्शनी का समापन अपराह्न 3 बजे होगा।

--

धार्मिक

पथ संचलन : विजयादशमी के उपलक्ष्य पर हिमगिरी कल्याण आश्रम चनेड़ में पथ संचलन कार्यक्रम सुबह 10 बजे आयोजित किया जाएगा।

--

काम की बात:

बिछाई जाएगी तारकोल ... लोक निर्माण विभाग की ओर से चकरा-शेरपूर मार्ग पर तारकोल बिछाने का कार्य किया जाएगा। सहायक अभियंता सुनील धवन ने यह जानकारी दी।

--

ओपीडी बंद

रविवार को अवकाश के चलते मेडिकल कॉलेज चंबा की ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। आपातकालीन कक्ष में ही मरीजों को परामर्श देने और चिकित्सीय जांच करने के लिए चिकित्सक मौजूद रहेंगे।

--

आज खास: