Chamba News: सिटी में आज

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गैस की आपूर्ति .. करियां स्थित घरेलू गैस एजेंसी की गाड़ी सुबह धड़ोग और शहर में गैस सिलिंडर का वितरण करेगी। यह जानकारी प्रबंधक राजमल ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता डीएसी नंबर दिखाकर सिलिंडर की खरीद कर सकते हैं।आज खासदौरासरकार गांव के द्वार : मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू होली दौरे पर दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे। सीएम सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में जनसमस्याएं सुनेंगे।शिविरटीकाकरण : पशुपालन विभाग की ओर से सुबह 10 बजे थुलेल में पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा।जागरूकताअभियान : डाक विभाग चंबा की ओर से स्वच्छता के तहत शहर में पूर्वाह्न 11 बजे जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।मेडिकल कॉलेज चंबा ओपीड़ीबाल रोग विभाग : डॉ. आरके सूर्या और डॉ. इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तलमेडिसिन विभाग : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तलनेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तलआर्थो विभाग : डॉ. मानिक (कमरा नंबर-207) प्रथम तलगायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तलसर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद और डॉ. रोहित (कमरा नंबर-209) प्रथम तलत्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तलआपातकालीन नंबर 01899-222392नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।