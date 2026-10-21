Chamba News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Wed, 21 Oct 2026 10:11 PM IST
विज्ञापन
काम की बात
-- -- -- -- --
गैस की आपूर्ति .. करियां स्थित घरेलू गैस एजेंसी की गाड़ी सुबह धड़ोग और शहर में गैस सिलिंडर का वितरण करेगी। यह जानकारी प्रबंधक राजमल ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता डीएसी नंबर दिखाकर सिलिंडर की खरीद कर सकते हैं।
--
आज खास
-- -- -- --
दौरासरकार गांव के द्वार : मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू होली दौरे पर दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे। सीएम सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में जनसमस्याएं सुनेंगे।
--
शिविर
टीकाकरण : पशुपालन विभाग की ओर से सुबह 10 बजे थुलेल में पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा।
-- -- -- ---
जागरूकता
अभियान : डाक विभाग चंबा की ओर से स्वच्छता के तहत शहर में पूर्वाह्न 11 बजे जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
--
मेडिकल कॉलेज चंबा ओपीड़ी
बाल रोग विभाग : डॉ. आरके सूर्या और डॉ. इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तल
मेडिसिन विभाग : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तल
नेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तल
आर्थो विभाग : डॉ. मानिक (कमरा नंबर-207) प्रथम तल
गायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तल
सर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद और डॉ. रोहित (कमरा नंबर-209) प्रथम तल
त्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तल
आपातकालीन नंबर 01899-222392
नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।
--
विज्ञापन
गैस की आपूर्ति .. करियां स्थित घरेलू गैस एजेंसी की गाड़ी सुबह धड़ोग और शहर में गैस सिलिंडर का वितरण करेगी। यह जानकारी प्रबंधक राजमल ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता डीएसी नंबर दिखाकर सिलिंडर की खरीद कर सकते हैं।
आज खास
दौरासरकार गांव के द्वार : मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू होली दौरे पर दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे। सीएम सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में जनसमस्याएं सुनेंगे।
विज्ञापन
शिविर
टीकाकरण : पशुपालन विभाग की ओर से सुबह 10 बजे थुलेल में पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा।
जागरूकता
अभियान : डाक विभाग चंबा की ओर से स्वच्छता के तहत शहर में पूर्वाह्न 11 बजे जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
मेडिकल कॉलेज चंबा ओपीड़ी
बाल रोग विभाग : डॉ. आरके सूर्या और डॉ. इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तल
मेडिसिन विभाग : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तल
नेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तल
आर्थो विभाग : डॉ. मानिक (कमरा नंबर-207) प्रथम तल
गायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तल
सर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद और डॉ. रोहित (कमरा नंबर-209) प्रथम तल
त्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तल
आपातकालीन नंबर 01899-222392
नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।